Guterres propõe à comunidade internacional seis ações para se salvar o planeta

O secretário-geral da ONU, António Guterres, propôs à comunidade internacional seis ações para salvar o planeta, numa mensagem para assinalar esta quarta-feira o Dia da Terra.

"O impacto do coronavírus é imediato e terrível. Mas há outra emergência profunda, a crise ambiental do planeta. (...) Devemos agir de forma decisiva para proteger nosso planeta, tanto do coronavírus quanto da ameaça existencial das perturbações climáticas", defendeu o líder da ONU.

"Os subsídios aos combustíveis fósseis devem terminar e os poluidores devem começar a pagar" pelos seus atos, afirmou, propondo ainda que "quando o dinheiro dos contribuintes for usado para resgatar empresas deve estar vinculado à obtenção de empregos verdes e ao crescimento sustentável".

Num vídeo publicado na plataforma de partilha multimédia Youtube, Guterres sugeriu que "o poder (...) fiscal deve conduzir a uma mudança da economia cinzenta para a verde e tornar as sociedades e as pessoas mais resilientes", recomendando igualmente que "os fundos públicos sejam usados para investir no futuro, não no passado, e fluir para setores e projetos sustentáveis que ajudem o meio ambiente e o clima".

Por fim, o secretário-geral da ONU sustentou a ideia de que "as oportunidades e os riscos climáticos devem ser incorporados ao sistema financeiro, bem como a todos os aspetos da formulação de políticas públicas e de infraestruturas". E para isso é preciso que a comunidade internacional trabalhe em conjunto, apelou.

"Devemos trabalhar juntos para salvar vidas, aliviar o sofrimento e diminuir as consequências económicas e sociais devastadoras", salientou, para argumentar que estes "seis princípios constituem um guia importante" para se garantir uma melhor recuperação de uma crise que é também "um despertar sem precedentes".

O Dia da Terra é comemorado a 22 de abril e destina-se a alertar para a importância de preservar os recursos naturais do planeta. Foi assinalado pela primeira vez há 50 anos e é atualmente celebrado em mais de 190 países.