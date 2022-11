Trump e a covid-19: mais vale romance com ditador do que entendimento com a oposição

Nas últimas duas semanas, Donal Trump e Vladimir Putin conversaram quatro vezes por telefone, um número recorde, reconheceu o próprio Presidente dos Estados Unidos da América, no passado domingo. “Falámos sobre pandemia e China”. Já o líder do Kremlin garantiu que o esforço de ambos no combate à covid-19 marca um “regresso à cooperação”, numa altura em que a Rússia vê a sua curva epidemiológica disparar e os EUA afinam um plano para reabrir a economia apesar do somatório de mais de 750 mil infetados e 35 mil mortos (cifras de segunda-feira à tarde).

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler