NASA regressa aos voos tripulados em maio

Os EUA querem voltar à corrida dos voos espaciais tripulados e o próximo desafio é jogado contra a Rússia que desde julho de 2011 é o país que assegura o transporte para a Estação Espacial Internacional.

A NASA confirmou para 27 de maio, na Flórida, o lançamento de uma missão espacial tripulada a bordo de um lançador fabricado pela SpaceX (Space Exploration Technologie), do milionário Elon Musk, o dono da Tesla. O anúncio surge poucas horas depois da nave Soyuz MS-15, com três astronautas russos a bordo, ter aterrado no Cazaquistão depois de mais de 200 dias em órbita.

“A Nasa vai voltar a lançar astronautas americanos a bordo de um foguetão americano a partir de território americano”, escreveu no twitter o administrador da NASA (Agência Espacial norte-americana), o que já não acontecia desde julho de 2011, quando os EUA abandonaram o Space Shuttle, lançado de Cabo Canaveral.

Desde dessa altura que tanto os astronautas norte-americanos, europeus, russos, entre outras nacionalidades dependem da Soyuz, a nave espacial russa, para chegarem à Estação Espacial Internacional. Nos anos mais recentes, os voos espaciais têm partido da Baikonur , no Cazaquistão.

A bordo da novíssima Crew Dragon, a cápsula fabricada pela Space X, estarão os norte-americanos Doug Hurley e Bob Behnken, veteranos em missões de vai-e-vem. O foguetão é um Falcon 9 também fabricado pela empresa que Elon Musk fundou com o objetivo de tornar mais baratas as idas ao espaço e até colonizar o planeta Marte.

“Esta missão irá validar o sistema de transporte de tripulação da Space X, incluindo a plataforma de lançamento, o lançador e cápsula espacial. Será também a primeira vez que os astronautas vão testar os sistemas da nave espacial em órbita terrestre”, disse a NASA.

110 dias em órbita

A Crew Dragon vai permanecer em órbita 110 dias durante o voo agora agendado pela Nasa, mas a autonomia desta cápsula cumpre os 210 dias exigidos pela agência espacial europeia.

A empresa criada em 2003 pelo milionário Elon Musk para a conquista do espaço conseguiu no ano passado concretizar o primeiro voo comercial com o foguetão Falcon Heavey, lançado de Cabo Canaveral, na Flórida.

Em março de 2019, enviou para o espaço os primeiros 60 satélites do projeto Starlink, uma constelação de 12 mil satélites em órbita terrestre para a transmissão de internet de alta velocidade. A empresa já colocou no espaço mais de 350 destes equipamentos.