Mais uma teoria da conspiração: foi Bill Gates que criou o vírus

Bill Gates é neste momento o maior alvo das teorias da conspiração sobre o coronavírus. Acusam-no de ter criado o vírus com o objetivo de lucrar, ou de promover o controlo digital dos cidadãos em todo o mundo.

Ao todo, entre fevereiro e abril, houve 1,2 milhões de referências a essas ideias nas redes sociais e na televisão. Só posts no Facebook são 16 mil, e há mesmo quem apele à morte do fundador da Microsoft.

Segundo o Zignal Labs, uma empresa de análise dos media citada pelo diário New York Times, as teorias sobre Gates e o vírus aparecem 33 por cento mais vezes do que a ideia de que as torres 5G estão a propagar o COVID-19 - a segunda teoria da conspiração mais popular.

Uma das bases das teorias sobre Gates é o apoio que a sua fundação deu o ano passado a um instituto britânico que estava a estudar um coronavírus (um outro vírus da mesma família, que se espalha entre as galinhas). Também é usada como argumento uma conferência TED que Gates deu em 2015, na qual avisou o mundo para o risco de uma pandemia.

Na verdade, ele está longe de ter sido o único a expressar essa preocupação, e qualquer busca rápida na internet descobre uma série de cientistas que também o fizeram - para não falar do famoso filme "Contágio" (2011), de Steven Soderbergh, que teve como consultores cientistas eminentes e retrata uma situação bastante parecida com a atual.

Críticas à administração Trump

Gates tornou-se uma figura de ódio para uma parte dos partidários de Trump por causa de alguns comentários que tem feito. Em 2018, contou que numa conversa com o presidente se apercebeu ele não sabia a diferença entre o HIV, que provoca SIDA, e o HPV, o vírus do papiloma humano.

Mais recentemente, Gates criticou o atraso do governo americano em reagir à pandemia. "Não há dúvida de que os Estados Unidos perdeu a oportunidade de ganhar um avanço sobre o novo coronavírus, mas a janela para tomar decisões importantes ainda não se fechou". Gates defende as políticas de confinamento não só como forma de salvar vidas, como indispensáveis ao retomar seguro da economia.

Segundo o Zignal Labs, as teorias da conspiração sobre Bill Gates atingiram 18 mil menções diárias. O facto de algumas figuras públicas as divulgarem contribui para isso.

Diversos aliados de Trump, incluindo um velho amigo dele recentemente condenado por crimes relacionados com a campanha presidencial de 2016 e uma apresentadora da Fox News, têm dado publicidade a essas teorias, acompanhados por alguns membros do movimento antivacinas. Uma das contribuições principais da Fundação Bill e Melinda Gates é o financiamento de vacinas em países pobres.

Há dias, Gates também criticou a decisão tomada por Trump de suspender o financiamento à Organização Mundial de Saúde, e anunciou que a sua fundação ia mais do que duplicar as doações para o combate ao vírus: de 100 milhões de dólares para 250 milhões.