Biden quer mulher candidata a vice-presidente dos EUA. Elizabeth Warren está disponível, mas não é a única

O mais que provável nomeado do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos da América, Joe Biden, prometeu num debate que escolheria uma mulher para candidata a vice-presidente. Elizabeth Warren, que foi sua adversária nas eleições primárias e a mulher mais bem posicionada nas mesmas, está disponível.

“Sim”, limitou-se a dizer a senadora do estado de Massachusetts, inquirida pelo canal televisivo MSNBC sobre se aceitaria tal convite. Warren, que suspendeu a sua candidatura às primárias a 5 de março, declarou apoio a Biden quarta-feira, um dia depois do antigo Presidente Barack Obama e dois após o último candidato a desistir, o senador Bernie Sanders.

“Ambos queremos o mesmo. Queremos que este país funcione e que funcione para todos”, assegurou Warren, que vê em Biden “um homem com um coração bom”, capaz de “empatia”. Deseja um Presidente “estável, preparado, mas que não queira saber só de si próprio, e sim de todos”. A senadora clarificou: “Entre todos os candidatos com quem concorri nas primárias democratas, não há nenhum com quem tenha concordado 100% ao longo dos anos. Mas se há algo que aprecio em Joe Biden é que diz sempre aquilo que pensa”.

Warren considera a mudança de presidente ainda mais crucial em tempo de pandemia. Biden, afirma, “está preparado para uma emergência”, ao passo que Donald Trump “mede tudo nesta crise, antes do mais, por aquilo que significa para Donald Trump”.

Conquistar a esquerda

Biden vai nomear um comité para o ajudar a decidir. A escolha do candidato a vice é prerrogativa do candidato presidencial nomeado, estatuto que o antigo n.º 2 de Obama adquirirá oficialmente na convenção do Partido Democrata, em agosto.

Os apoios de Warren e Sanders são importantes para Biden, que está na ala centrista do partido, conquistar o voto dos eleitores mais à esquerda para as presidenciais, marcadas para 3 de novembro. Apesar de o candidato estar escolhido, o processo das primárias prossegue até junho, para garantir a eleição dos delegados à convenção.

A campanha de Biden não comentou a disponibilidade de Warren, mas esta não será a única a cobiçar um lugar no boletim de voto. Entre as candidatas às primárias, as senadoras Kamala Harris e Amy Klobuchar são mencionadas como hipóteses na imprensa americana. São mais jovens do que Warren e Biden, que terão 71 e 78 anos quando o próximo chefe de Estado tomar posse. Isto pode favorecê-las tendo em conta que o vice substitui o Presidente em caso de impedimento. Por outro lado, com a idade vem também experiência.

Entre as figuras que não concorreram às primárias também há quem não enjeite o desafio. “Eu seria uma excelente parceira de campanha”, afirmou à revista “Elle” Stacey Abrams, que foi candidata a governadora do estado a Geórgia. A governadora do Michigan, Gretchen Whitmer, considerar-se-ia “afortunada” em ser escolhida por Biden.