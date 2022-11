Amnistia: "Os europeus já tiveram de fugir para tantos sítios que não eram os seus e agora é tão pobre a resposta que estamos a dar"

Nem só na Turquia existe tortura nas prisões, nem só na Hungria falham as leis de escrutínio do Governo, nem só nos Balcãs o desrespeito pelos direitos dos requerentes de asilo é prática normalizada. O último relatório da Amnistia Internacional - “Direitos Humanos na Europa” - prova que o que sabemos sobre os países que estão muitas vezes nas notícias pelas piores razões ainda é verdade mas mostra também que aqueles que tantas vezes usamos como exemplo de sociedades semi-ideais, Noruega, Finlândia, Suécia ou Dinamarca, também pecam quando o assunto é a proteção de mulheres, migrantes e minorias. O Expresso entrevistou Pedro Neto, diretor do ramo português da organização. Pelo meio das perguntas reescrevemos algumas das conclusões mais impressionantes do relatório.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler