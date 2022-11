TriggerWarning, a hashtag que está a alertar a China para o problema do abuso sexual de menores

A mãe de Xingxing (nome fictício) contactou Bao Yuming quando percebeu que o empresário queria adotar uma criança. Pensou que a filha estaria melhor com um bem-sucedido homem de negócios da capital do que naquela casa. O acordo foi informal, sem papéis envolvidos. As leis para adoção na China são estritas e Bao, advogado formado nos Estados Unidos e consultor de algumas importantes empresas chinesas, como o gigante tecnológico ZTE, não preenchia uma condição essencial: ser casado.

Aos 14 anos, Xingxing viajou para Pequim e no início Bao, de 48 anos, cumpriu na perfeição o papel de guardião. Mas logo começaram os abusos. O relato cru surgiu na revista "South Reviews". Nele, Xingxing, hoje com 18 anos, conta como nos últimos quatro anos Bao a violou repetidamente e a manteve fechada em casa contra a sua vontade. Fala ainda das tentativas de suicídio, várias, e das incessantes queixas que fez às autoridades, das provas apresentadas e que foram sempre ignoradas pela polícia, numa sociedade patriarcal que tende a evitar voltar-se contra os poderosos.

A história explodiu nas principais redes sociais chinesas, o Weibo e o WeChat, e num país em que movimentos como o #MeToo apenas conseguiram passar nas frinchas da censura de ferro do poder de Pequim, que limita qualquer tipo de ativismo, o relato de Xingxing poderá estar a mudar o paradigma e a alertar definitivamente a China para o problema do abuso sexual de menores.

Isto porque, conta o "South China Morning Post", de Hong Kong, a história está a tornar-se maior que o próprio controlo governamental chinês. Mesmo com a covid-19 a dominar boa parte da atenção dos chineses, na segunda-feira a hashtag #TriggerWarning estava no top 5 do Weibo. Através dela, milhares de utilizadores desta espécie de Twitter para território chinês denunciaram abusos do que foram alvo na infância por familiares, professores, amigos. Na última semana, o tópico gerou 94 mil posts, que na segunda-feira já tinham chegado a mais de 210 milhões de pessoas.

O #TriggerWarning não só está a escapar à censura, como as próprias autoridades parecem aproveitar a embalagem para fazer pedagogia, com várias polícias locais a usarem o Weibo e o WeChat (uma combinação de Whatsapp com Facebook) para partilharem informação sobre o abuso sexual de menores, incentivando as denúncias. Ativistas, advogados e figuras públicas chinesas juntaram-se também às vozes de quem pede mais proteção às crianças, num país em que a pobreza leva muitos pais a fazer o mesmo que a mãe de Xingxing, a troco de dinheiro e sem controlo, com as autoridades a fecharem os olhos, preferindo proteger os mais ricos.

"Há demasiados casos como este", sublinhou Guo Jianmei, advogado de Xingxing, ao "New York Times", lembrando a necessidade de "denunciar" os abusos, já que é "a única forma de tocar a consciência das pessoas".

Processo contra Bao Yuming reaberto

De acordo com o "South China Morning Post", durante o fim de semana Bao Yuming negou as acusações de abuso sexual, sublinhando que a relação com a jovem era consensual. Disse ter inclusivamente feito chegar à polícia mensagens de texto trocadas com Xingxing e imagens de vídeovigilância que provam o cariz romântico da relação.

Lu Xiaoquan, outro dos advogados que acompanha Xingxing, sublinha ao diário de Hong Kong que a sua cliente passou "por um trauma severo" e que é necessário considerar vários factores na hora de investigar os crimes, nomeadamente a idade e estatuto social da vítima. "Estaria ela consciente daquilo que disse e fez e teria capacidade para expressar aquela que era a sua vontade?", questiona Lu.

Mas para já, a condenação pública que se seguiu ao relato de Xingxing e o efeito bola de neve, que levou milhares de chineses, homens e mulheres, a revelar abusos sofridos enquanto menores, tiveram consequências quase imediatas. No final da última semana, Bao Yuming foi despedido da empresa petrolífera Jereh, onde era vice-presidente, e deixou pelo seu próprio pé um cargo não-executivo no conselho de administração da ZTE.

Horas antes, o Ministério Público chinês anunciava que uma equipa de procuradores havia sido enviada para a cidade de Yantai, na província de Shandong, onde o empresário vive atualmente, com o objetivo de investigar o caso, entretanto reaberto pelas autoridades locais. A polícia de Yantai assumiu que recebeu queixas da jovem em abril do ano passado e que as investigações não encontraram qualquer ofensa criminal.

Enquanto isso, a hashtag #TriggerWarning continua a fazer o seu trabalho. Um trabalho que parece estar a dar mais frutos do que o antecessor #MeToo. De acordo com uma investigação da Universidade de Hong Kong, publicada no portal "Global Voices", #MeToo ou #WoYeShi, o equivalente em mandarim, foram dos tópicos mais censurados no WeChat em 2018. Mas os ventos poderão estar a mudar.