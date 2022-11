Incêndio destrói Igreja no Haiti classificada Património Mundial da Unesco

A Igreja da Imaculada Conceição, em Milot, classificada Património Mundial, foi destruída por um incêndio de grandes dimensões, de acordo com informações avançadas na segunda-feira pela autarquia do norte do Haiti.

O fogo, de causas ainda desconhecidas, deflagrou durante a madrugada passada e destruiu por completo a cúpula da igreja, assim como a maior parte dos elementos do interior do templo de onde não se salvou "quase nada", de acordo com o autarca Henri Claude Télémaque.

A delegação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, em inglês) em Port-au-Prince, capital do país caribenho, já manifestou o seu pesar pela destruição do templo que figurava desde 1982 na lista de Património Mundial.

"É um tesouro perdido para as gerações do presente e do futuro. Com mais de 200 anos de história, esta igreja continuará a ser uma fonte de inspiração insubstituível", escreveu a representante da UNESCO no Haiti, Pilar Álvarez, numa mensagem divulgada na rede social Twitter.

O templo é um dos poucos espaços no Haiti com esta classificação da UNESCO.

A cúpula da igreja católica da Imaculada Conceição de Milot foi construída entre 1810 e 1813 por ordem do rei Henrique I do Haiti. Era considerada um dos monumentos mais famosos do país e sofreu obras de restauro pela última vez em 2018, quando foi alvo de uma intervenção de emergência para tapar buracos de grande dimensão surgidos na cúpula.