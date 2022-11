Homens armados tomam navio no estreito de Ormuz

Uma organização marítima britânica anunciou esta terça-feira, no Dubai, que homens armados tomaram de assalto um navio no estreito de Ormuz sem, porém, adiantar mais informações. Segundo a Organização do Comércio Marítimo (MTO, na sigla inglesa) do Reino Unido, o navio foi tomado de assalto quando estava ancorado próximo do estreito, ao largo da costa do Irão.

Contactado pela agência Associated Press (AP), o Comando da 5.ª Esquadra da Marinha de guerra norte-americana, estacionada no Bahrein, ainda não comentou a abordagem. Também o Irão não fez quaisquer comentários à informação

A MTO aconselhou os navios que se encontram na região a terem "cuidados extremos". "Todos os navios que se encontrem na região devem estar vigilantes e reportar qualquer incidente", alertou a MTO.

O incidente surge depois de a agência privada de informações marítimas Dryad Global ter alertado para a existência de outros casos suspeitos registados nos últimos dias na mesma região, por onde passa um quinto do petróleo mundial. Esta agência identificou o navio como tendo pavilhão de Hong Kong, indicação ainda por confirmar, pois não avançou qual a fonte.

A Dryad Global adiantou também que todos os 22 tripulantes a bordo são de nacionalidade chinesa.