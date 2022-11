Landelino Lavilla: morreu o homem que presidia ao Parlamento espanhol no dia do golpe falhado de 1981

Foi há quase 40 anos que, estando o Congresso dos Deputados espanhol a eleger novo chefe do Governo, 200 guardas civis comandados por um tenente coronel irromperam pelo hemiciclo com tiros e ameaças. “Todos quietos!”, berrou Antonio Tejero de Molina, mandando os deputados atirarem-se para o chão, coisa que nem todos fizeram.

Estava-se a 23 de fevereiro de 1981 e para o fracasso da intentona contribuiu, em parte, o homem que presidia à sessão e à câmara baixa das Cortes. Landelino Lavilla, que morreu esta segunda-feira, recusou-se a repetir ao microfone as ordens de Tejero, apesar de este estar armado. “Só falei quando quis”, contou em entrevista ao jornal digital “El Español”, em 2018. E que disse aos parlamentares? “Palavras de temperança.”

Quando se tornou claro o fiasco do golpe antidemocrático, na manhã do dia 24, após intervenção televisiva do rei Juan Carlos, Tejero mandou sair os deputados de forma ordeira. Lavilla retorquiu: “Tenente-coronel, aqui quem dá ordens é a presidência. Acabou, façam o favor de desocupar”. O golpista ficou calado uns segundos, antes de responder: “Às suas ordens”.

Transição democrática

Figura crucial na transição democrática em Espanha, Lavilla foi ministro da Justiça (1976-79) no Executivo da União do Centro Democrático UCD), chefiado por Adolfo Suárez. Teve papel de destaque na reforma política e jurídica então levada a cabo.

Nascido em Lérida (Catalunha) em 1934, cursou Direito nas Universidades de Saragoça e de Madrid, trabalhou no Tribunal de Contas e nos serviços jurídicos do Conselho de Estado no final dos anos 50, ainda durante a ditadura de Francisco Franco. Passou pela banca e pela edição e foi designado subsecretário do Ministério da Indústria em 1974.

Após a morte do caudilho, Suárez chamou-o para a pasta da Justiça, importantíssima em tempos de reforma política, revisão do Código Penal, com reconhecimento de direitos de liberdade de expressão, reunião, associação, trabalho e amnistia aos presos políticos do franquismo. Foi também quando se prepararam as primeiras eleições legislativas democráticas, realizadas a 15 de junho de 1977. Foi depois de deixar o Governo que aderiu à UCD, pela qual se tornou deputado em 1979. Foi eleito presidente do Congresso por unanimidade.

Académico e conselheiro de Estado

Já depois do golpe gorado, Suárez afastou-se durante uma crise interna na UCD e Lavilla foi escolhido para presidente do partido, cuja candidatura encabeçou nas eleições de 1982, vencidas pelos socialistas (PSOE). Lavilla manteve-se como porta-voz da bancada parlamentar centrista. Quando o partido se dissolveu, passado um ano, ascendeu a membro permanente do Conselho de Estado.

Em 1996 tentou em vão ser eleito presidente do Conselho Geral do Poder Judicial, tendo dez anos mais tarde ingressado na Real Academia de Ciências Morais e Políticas. Também pertencia à Real Academia de Jurisprudência e Legislação e recebeu várias condecorações do Estado espanhol.

Lavilla tinha 85 anos e morreu de “causas naturais”, indicaram fontes próximas do político. Deixa viúva e quatro filhos.