Eleições nos EUA: Bernie Sanders apoia Joe Biden

O senador do Vermont, Bernie Sanders, até há uma semana candidato à nomeação democrata para as presidenciais de novembro deste ano, vai apoiar aquele que foi sempre o seu grande rival, Joe Biden, ex-vice-Presidente de Barack Obama e um homem considerado por Sanders e pela maioria dos seus apoiantes como demasiado centrista para poder derrotar o atual Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Capaz ou não, o nome de quem irá tentar impedir que Trump aceda a mais um mandato deixou de ser matéria de disputa oficial entre os democratas. Bernie Sanders, de 78 anos, deixou o caminho livre para Biden mas a batalha continua difícil, mesmo no caso de que todas as forças democratas - da esquerda ao centro passando pelo centro-direita - consigam a proeza de não lutarem entre si no caminho para a Casa Branca. Para Biden será a sua terceira, possivelmente derradeira e de certo mais difícil luta para alcançar a presidência dos Estados Unidos, aos 77 anos.

Os dois políticos apareceram a falar um com outro, em locais diferentes, num direto na rede social Facebook, e foi então que a notícia aconteceu. “Precisamos de ti na Casa Branca e eu vou fazer tudo o que puder para garantir que isso acontece”, disse Sanders a Biden. “Eu também vou precisar do teu apoio. Não apenas para vencer a campanha mas também para governar”, disse, em resposta, o ex-vice-Presidente.

Com esta troca de simpatias, Sanders quer enviar ao seu muito leal núcleo de fãs que apenas com a união de todos os democratas será possível sonhar com uma vitória sobre Trump. Muitos democratas consideram Joe Biden muito pouco “radical” para as emergentes necessidades sociais do país, visíveis em realidades como o precário acesso à saúde muito antes de a pandemia de covid-19 se tornar uma realidade. A maioria dos analistas considera que Sanders vai tentar persuadir Biden a agrafar à sua agenda algumas das medidas mais populares na ala esquerda do partido como a questão do acesso universal à saúde mas também outras questões como o estabelecimento de um caminho real para a cidadania para quem esteja há vários anos ilegal nos Estados Unidos ou a diminuição real do custo da educação superior.

Ao longo das últimas semanas, e mesmo quando os dois “gigantes” da esquerda norte-americana, Sanders e a senadora do Massachusetts Elizabeth Warren, ainda estavam na corrida, Biden tentou, sem esconder isso, aproximar-se das propostas de ambos.

É provável que os eleitores possam vir a contar, por exemplo, com a adopção por parte do “Presidente” Biden da lei para as insolvências pessoais esboçada por Warren que, entre outras coisas, iria reduzir o custo do própria pedido, facilitar ao requerente continuar a manter a casa no seu nome e tornar mais difícil para quem usa estes pedidos como forma de como forma de fugir às dívidas e não porque realmente não pode pagar as contas, esconder os bens em fundos e aplicações financeiras. Do manifesto de Sanders, Biden está a considerar retirar, para já, o plano de corte total nas propinas da universidade para os filhos de agregados familiares que ganhem menos de 125 mil dólares por ano.