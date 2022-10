África ainda está longe de terminar com ciclo mortal de conflitos, diz a Amnistia Internacional

A Amnistia Internacional alertou esta quarta-feira que em mais de 20 países africanos foi negado, em 2019, o direito a protestos pacíficos e que o continente continua "longe" de terminar com o "ciclo mortal de conflitos armados e violência".

O relatório de 2019 sobre o estado dos direitos humanos em África, hoje divulgado pela Amnistia Internacional, conclui que em mais de 20 países do continente africano "foi negado às pessoas o seu direito a protestos pacíficos", nomeadamente através de "proibições ilegais, uso de força excessiva, assédio e prisões arbitrárias".

"Em dois terços dos países monitorados, os governos restringiram fortemente a liberdade de expressão - com alguns particularmente pressionando jornalistas, 'bloggers', grupos da sociedade civil e opositores políticos, inclusive no contexto de eleições", lê-se no relatório daquela organização não-governamental.

A Amnistia Internacional analisou, neste estudo, a situação em 35 países africanos e concluiu que as "violações" registadas ocorreram, globalmente, "num contexto de falhas na proteção e cumprimento dos direitos económicos, sociais e culturais".

Refere ainda que o acesso aos cuidados de saúde e educação, que já são "terríveis em todo o continente", foi "ainda mais agravado por conflitos" em alguns países do continente.

"No entanto, em toda a África, pessoas comuns, ativistas e defensores dos direitos humanos foram às ruas. De Cartum a Harare e de Kinshasa a Conacri, manifestantes pacíficos enfrentaram balas e espancamentos para defender os direitos que os seus líderes não defenderam", aponta o relatório da Amnistia Internacional.

O documento reconhece mesmo que em alguns casos, esses protestos levaram a "mudanças de jogo", com "grandes transformações nos sistemas políticos e abrindo espaço para profundas reformas institucionais, como no Sudão e na Etiópia".

A Amnistia Internacional recorda no relatório o compromisso "Silenciar as armas", expresso pelos líderes do continente, através da União Africana (que junta 55 países e territórios), a concretizar ainda este ano, mas sublinha que os conflitos armados continuaram a fazer-se sentir em 2019, com "novas formas de violência por atores não estatais".

"Levaram a assassinatos, tortura, sequestros, violência sexual e deslocamentos em massa, incluindo crimes sobre o direito internacional, em vários países da África subsaariana", escreve o relatório, apontando como exemplos os conflitos prolongados na República Centro-Africana, República Democrática do Congo, Sudão e Sudão do Sul, "com ataques indiscriminados e direcionados a civis".

O relatório identifica ainda a atuação de grupos armados em países como Camarões, Mali, Nigéria e Somália, que "cometeram abusos, incluindo assassinatos e sequestros, que causaram deslocamentos em massa".

"As forças de segurança do Estado frequentemente respondiam com graves violações dos direitos humanos, como assassinatos extrajudiciais, desaparecimentos forçados e tortura. Esses conflitos e insegurança - juntamente com novas formas de violência comunitária que surgiram em países como a Etiópia - foram brutais lembranças de que a África está longe de quebrar o seu ciclo mortal de conflitos armados e violência", enfatiza a Amnistia Internacional.

O relatório também assume que 2019 foi um ano "marcado pela repressão generalizada dos dissidentes", incluindo "repressão a protestos pacíficos e ataques à comunicação social, defensores dos direitos humanos e opositores políticos".