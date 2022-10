ONG acusa Guarda Costeira Líbia de disparar durante resgate no Mediterrâneo

O Alan Kurdi aproximou-se da embarcação de madeira que a bordo tinha 68 pessoas. O navio operado pela organização não-governamental Sea Eye tinha recebido esta segunda-feira pela manhã um pedido de ajuda e aproximou-se para começar o resgate. Nesse momento, a Guarda Costeira Líbia terá começado a disparar, provocando o caos e levando a que muitos dos migrantes se atirassem às águas do Mediterrâneo.

“Quando ouviu os disparos líbios, fiquei bastante preocupada com o que poderia acontecer à minha tripulação e aos refugiados”, diz em comunicado Stefan Schütz, chefe de missão a bordo do Alan Kurdi. “Com este comportamento, os líbios arriscaram a que muitas pessoas se afogassem. Enquanto os estados-membros da União Europeia continuam a pagar aos chamados guardas da Líbia, a nossa tripulação vê-se uma vez mais ameaçada e impedida de salvar vidas”, acrescenta Gorden Isler, chairman da organização.

A maioria das pessoas a bordo são do Bangladesh, algumas da Síria, Chade e Sudão. Há 20 pessoas que garantem ser menores de idade.

De acordo com o comunicado divulgado pela Sea Eye, o alerta para uma embarcação em perigo chegou durante a manhã desta segunda-feira. O navio demorou cerca de uma hora até chegar ao local, onde encontraram 68 pessoas a bordo e nenhuma delas usava um colete salva-vidas. “Enquanto o Alan Kurdi lançava ao mar o primeiro barco de resgate, uma lancha com a bandeira líbia aproximou-se em alta velocidade. Os líbios dispararam e fizeram manobras arriscadas, escalando rapidamente para uma situação de perigo de vida. Cerca de metade das pessoas que se encontravam a bordo da embarcação de madeira saltaram para a água, tentado sozinhas alcançar e subir para o Alan Kurdi”, descreve a ONG. “Rapidamente a tripulação começou a atirar material salva-vidas ao mar para evitar afogamentos.”

Alguns minutos depois, a situação “acalmou” e “finalmente permitiram continuar o resgate”. O capitão do navio informou as autoridades alemãs - o Alan Kurdi navega com bandeira da Alemanha - e todas as pessoas foram resgatadas. “Algumas das pessoas estão em choque e/ou em hipotermia, por isso estão a receber assistência médica.”

Entretanto, o Alan Kurdi já recebeu mais um pedido de uma outra embarcação em situação de risco. “Já estamos a caminho”, assegura a ONG.

A Sea Eye é das poucas ONG que mantém a operação de resgate naquela que é considerada uma das rotas migratórias mais mortais de todo o mundo. Várias organizações têm abandonado o trabalho no centro do Mediterrâneo devido à dificuldade de conseguir uma bandeira com que navegar, assim como um porto onde desembarcar as pessoas resgatadas. A pandemia de covid-19 levou a que as ONG que ainda permaneciam ativas parassem.

De acordo com o Missing Migrants Project, um portal de dados coordenado pela Organização Internacional de Migração, desde o começo do ano já morreram no centro do Mediterrâneo 133 pessoas (329 morreram em igual período do ano passado).