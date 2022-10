13 partidos pedem a expulsão do Fidesz de Orbán do PPE. PSD e CDS não estão na carta

A suspensão do partido de Viktor Orbán do Partido Popular Europeu já não é suficiente. Pelo menos assim pensam 13 líderes da família política de centro direita que, numa carta dirigida ao presidente do PPE, Donald Tusk, pedem a expulsão do Fidesz. Sendo o principal argumento apresentado a atuação recente do governo húngaro, vista como uma "clara violação dos princípios fundamentais da democracia liberal e dos valores europeus".

Em causa está a lei que permite a Orbán governar por decreto, sem necessidade de validação parlamentar e por um período indefinido do Estado de Emergência. Os 13 partidos da Finlândia, Bélgica, Dinamarca, Grécia ou Luxemburgo, consideram que a atual pandemia requer medidas excecionais, mas "temem" que o primeiro-ministro húngaro "use os novos poderes" para apertar ainda mais o controlo à sociedade civil.

Dizem que "têm seguido a degradação do Estado de Direito na Hungria" e lembram que o Fidesz "está atualmente suspenso do PPE por quebrar o respeito" pelos valores fundamentais democráticos da União Europeia. "Os recentes desenvolvimentos confirmam a nossa convicção de que o Fidesz e as suas atuais políticas não podem gozar da total pertença ao PPE", argumentam.

"Pedimos a expulsão do Fidesz do PPE de acordo com o artigo 9 dos estatutos", pode ler-se na carta a que o Expresso teve acesso.

A carta não conta, contudo, com a assinatura nem do PSD nem do CDS, partidos que também fazem parte do Partido Popular Europeu. A família política conta com um total de 83 partidos e parceiros de 43 países.