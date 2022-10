Morreu Manoli Glezos, o grego que retirou a bandeira nazi da Acrópole durante a ocupação alemã

É um dos nomes inesquecíveis da História recente da Grécia. Constante oponente do regime nazi e, já nos tempos da União Europeia, uma voz que nunca deixou de denunciar o que considerava ser a injustiça das políticas de austeridade, Manoli Glezos morreu esta segunda-feira, com 97 anos, vítima de uma doença coronária, segundo escreve o jornal grego “Ekathimerini”. Incansável nas suas lutas, foi condenado à morte mais vezes do que aquelas que os historiadores conseguiram ainda identificar e esteve preso durante 16 anos - primeiro entre 1946 e 1949, durante a Guerra Civil grega, e depois durante a ditadura militar, entre 1967 e 1974.

O episódio que o tornou um mito da resistência passou-se a 30 de maio de 1941, quando Glezos tinha 18 anos e a campanha de conquista da Europa pelo exército de Adolf Hitler estava bem oleada e em marcha, mas tem origem um mês antes, a 27 de abril. No início da invasão de Atenas pelas forças do Eixo, os nazis subiram à Acrópole e ordenaram ao soldado que estava de guarda à bandeira grega que a retirasse e, no seu lugar, hasteasse uma suástica.

O soldado Konstantinos Koukidis preferiu enrolar-se na bandeira do seu país e atirar-se da montanha a aceder ao pedido dos nazis. Glezos, que desde muito cedo se envolveu em acções de resistência (tão cedo que até lhe negaram a entrada no exército por ser menor de idade), soube do sucedido e subiu à Acrópole com outro veterano da oposição aos nazis, Apostolos Santas, e retirou a bandeira da haste. O momento inspirou centenas de pessoas a juntarem-se à resistência, tanto como soldados como em outras posições, (médicos, por exemplo) e desde aí Glezos e Santas tornaram-se heróis nacionais. O regime nazi condenou ambos à morte in absentia mas quando emitiram a ordem nem sabiam quem os culpados eram. Um ano depois, Glezos foi descoberto pelas forças nazis, preso e torturado.

Até ao fim esteve dentro da luta. Em junho de 2012 foi eleito deputado pelo Syriza, que chegou à proeminência política na Grécia num tempo em que as medidas de austeridade impostas pela UE durante a grande crise financeira de 2008 apavoraram os povos, os do sul em particular. Dois anos mais tarde foi eleito para o parlamento europeu com quase meio milhão de votos e 91 anos. “Vai permanecer para a eternidade como o símbolo de um guerreiro que soube sacrificar-se pelo povo. Para a esquerda, para todos nós, hoje é como se fossemos órfãos mas também privilegiados por termos caminhado ao seu lado”, disse o líder do Syriza, Alexis Tsipras, citado pela imprensa grega.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikos Dendias, descreveu Glezos como “um figura da maior importância na luta nacional contra a ocupação que nos inspirou a todos, indo muito além das ideologias e dos partidos”. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, fazendo justiça ao caráter circular da História, mandou baixar as bandeiras em sua honra.