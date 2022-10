Covid-19 em Nova Iorque: Já há morgues improvisadas e corpos nos telhados dos hospitais

Às portas do hospital Bellevue, em Manhattan, erguem-se morgues improvisadas, sinal de que o pior ainda está para vir. Tendas brancas assinaladas com pinos amolgados, ladeadas por carrinhas da guarda nacional, que transportarão na derradeira viagem aqueles que sucumbirem à covid-19.

Com a cidade que nunca dorme prestes a hibernar, aquelas estruturas mórbidas são das poucas coisas que florescem. Por vezes longe da vista, como aconteceu, na madrugada de quarta-feira, no telhado do hospital Elmhurst, onde a noite fora um pesadelo. Morreram 13 pessoas.



“Estamos desesperados”, diz ao Expresso a enfermeira Judy Sheridan-Gonzales, de 58 anos, que jura nunca ter visto nada assim naquela unidade. “Um colega que sofria de asma morreu ontem, depois de ter sido internado há uma semana. Tinha apenas 48 anos.”



Eileen Sullivan-Marx, professora de enfermagem na Universidade de Nova Iorque, teme que a aflição se eternize. “Viveremos mais horrores. É inevitável. Hoje, os enfermeiros são como os bombeiros durante o 11 de Setembro. Morrerão a salvar os outros.”



Quinta-feira o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio, transferiu esse pessimismo para o discurso oficial, dando mais uma estocada no ânimo coletivo. “Mais de metade dos nova-iorquinos irão contrair o vírus”, ou seja, 4,3 dos 8,6 milhões de habitantes da cidade.



Perante este cenário, os finalistas dos cursos de Medicina apressam as especializações, enquanto os profissionais de saúde reformados (cerca de 40 mil) voltam ao ativo. Empresas como a City Bike, plataforma de aluguer de bicicletas, e a cadeia hoteleira Four Seasons ajudam como podem, oferecendo borlas a estes trabalhadores considerados essenciais.

