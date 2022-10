A Grande Barreira de Coral está mais branca… e isso não é bom

A partir desta segunda-feira um avião vai sobrevoar partes da Grande Barreira de Coral, ao largo da costa norte da Austrália. O objetivo é passar a pente fino extensões daquele sistema natural – o maior do género no planeta – que, segundo revelam imagens de satélite e leituras térmicas, está a ficar mais branco, sobretudo nas zonas mais perto da costa.

O branqueamento de corais significa a morte dos mesmos: a perda de cor deve-se ao facto de os pólipos que compõem o coral expelirem algas que vivem no seu interior, numa relação endossimbiótica. Essa vida comum entre vegetal (alga) e animal (o coral é um invertebrado do filo dos cnidários) é crucial para a sobrevivência, já que a alga fornece ao coral 90% da energia de que necessita. Sem aquela, este arrisca-se a morrer… à fome. É possível recuperar a saúde, se a temperatura voltar a baixar.

O fenómeno do branqueamento é provocado, principalmente, pela subida da temperatura das águas. Nos últimos dez anos, apurou o Programa Ambiental das Nações Unidas, a destruição de coral no mundo foi sem precedentes. O branqueamento terá aniquilado 29 a 50% dos corais da Grande Barreira. Fenómeno cíclico observado desde há décadas, tem ocorrido com frequência cada vez maior.

Branqueamento “a um nível alarmante”

Ao longo deste verão no hemisfério sul (que coincide com o inverno em Portugal), verificou-se branqueamento “a um nível alarmante”, afirmou ao diário “The Guardian” o diretor científico do Parque Marinho da Grande Barreira de Coral, Dave Wachenfeld. A pesquisa aérea agora lançada serve mais para medir a dimensão do estrago do que para confirmá-lo.

A temperatura do oceano Pacífico naquela região tem estado 1,25ºC acima do normal, batendo recordes do ano 1900, escreve a edição australiana do jornal britânico.

Um dos membros da equipa de investigadores deu conta da situação na rede social Twitter. Terry Hughes considera “horrível” aquilo que observou: “níveis extremos de branqueamento, tipicamente a afetar 80% dos corais”.

“Mesmo que acabe por revelar-se um acontecimento relativamente moderado em comparação com os de 2016 e 2017, será cumulativo”, alertou o cientista. Wachenfeld insiste que “o branqueamento não significa necessariamente morte”, clarificando que “o recife de coral está com problemas, mas o que isso quer dizer é que precisa de ajuda”.

Alegra-o que a parte externa da Grande Barreira (mais longe da costa e menos exposta a turistas, por exemplo) não dê sinais de desgaste. “O recife no seu todo continua a ser um local lindo, deslumbrante, que precisa que a nível global façamos mais para defendê-lo.”