Guiné-Bissau. Oposição teme caça às bruxas de Sissoco Embaló

Perante o controlo quase total do poder pelas autoridades impostas pela força em 27 de fevereiro último, a maioria dos adversários do novo regime da Guiné-Bissau receia represálias e prefere adotar certa discrição. Outros procuraram refúgio nas instalações das poucas embaixadas e representações internacionais em Bissau ou em casa de pessoas de confiança.

A situação mais dramática é a do responsável pelo blogue mais bem informado do país (Ditadura do Consenso), Aly Silva, ex-colaborador do extinto semanário português “O Independente”. No último fim de semana escapou in extremis a um atentado. Desconhecidos dispararam contra a traseira da viatura do jornalista e moveram-lhe uma feroz perseguição em automóvel por algumas ruas do centro da cidade.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.