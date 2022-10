Coreia do Norte realizou teste de mísseis de curto alcance

A Coreia do Norte lançou sexta-feira à noite dois mísseis de curto alcance, disseram este sábado responsáveis militares sul-coreanos. Foi o terceiro teste deste tipo que Pyongyang realizou em março.

Os mísseis foram disparados pouco antes das sete horas locais (22 horas em Lisboa) a partir da zona noroeste do país e percorreram uma distância de cerca de 410 quilómetros, antes de caírem nas águas do Mar do Japão, de acordo com a chefia do Estado-Maior da Coreia do Sul.

“Os nossos militares estão a monitorizar a situação caso existam lançamentos adicionais”, disse a mesma fonte em comunicado divulgado pela agência de notícias sul-coreana Yonhap.

As autoridades sul-coreanas e norte-americanas estão “a analisar outros detalhes” dos lançamentos, acrescentou a mesma fonte, considerando que se trata de um “ato altamente inapropriado” no atual contexto de combate à nova pandemia de coronavírus.

Esta é a terceira vez que a Coreia do Norte realiza um teste de artilharia em março, mês em que retomou este tipo de ações após três meses sem lançar nenhum projétil.

Pyongyang realizou 13 testes de armas em todo o ano de 2019, um ano marcado pelo fracasso da Cimeira de Hanói, na qual Washington considerou insuficiente a oferta norte-coreana de desarmamento no âmbito das negociações bilaterais sobre desnuclearização, recusando levantar sanções económicas. Desde então, as conversações permaneceram suspensas.