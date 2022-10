Moçambique. Um ano após o “Idai”, a reconstrução continua a ser um sonho

Um colchão de espuma dá para cinco pessoas. Encalhado entre baldes, panelas, fogareiro, roupa, tudo dentro de quatro paredes de blocos irregulares com buracos para a rua e uma fina chapa de cobertura no bairro da Manga. Parece que um ciclone ainda ali mora, na única divisão que não caiu há um ano, quando o vendaval e a chuva do “Idai” arrasaram o centro de Moçambique, em particular a cidade da Beira. “Aqui é cozinha e quarto”, resume Chindende Sera, de 60 anos.

Chindende ainda sonha com a reconstrução da casa e recebeu, esta semana, material oferecido por doadores através das Nações Unidas. O kit inclui barrotes de madeira e chapas de zinco, mas isso de nada lhe serve, porque “não há dinheiro” para comprar cimento e refazer o resto da casa. “Os nossos recursos são limitados”, explica Sandra Black, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações (OIM), ao entregar o material a algumas famílias do bairro.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.