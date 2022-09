Itália. A cidade está a desintegrar-se

A crise está a piorar, quando aqui se esperava o oposto. A maioria dos infetados está a morrer. Mesmo antes de o Governo ter decidido, quarta-feira, encerrar todos os comércios não-essenciais, em Alzano Lombardo já não havia ninguém na rua às sete da tarde, com exceção dos funcionários da casa funerária, com o seu balde de cola, rolo e cartazes dos falecidos mais recentes. Através das persianas corridas das casas, não se ouve ruído algum. Só tosse. E, depois, as ambulâncias. Ouvem-se as sirenes, uma após outra, toda a noite.

Alzano Lombardo, com 14 mil habitantes, é a zona mais vermelha no interior da “zona vermelha” oficial em que as autoridades tentam, desde 8 de março, conter a disseminação do coronavírus. A contagem vai em 12.462 infetados e 827 mortos. Aqui já ninguém lê esses números, difundidos nos noticiários da manhã desde 31 de janeiro, quando dois turistas chineses foram hospitalizados em Roma.

