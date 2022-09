Espanha. Milhões vão ficar confinados em casa

Espanha prepara-se para uma longa e complexa batalha. As autoridades ponderam “seriamente” decretar o estado de alerta sanitário em todo o país, confinando as principais cidades, a começar pelo epicentro da pandemia, Madrid, e encerrando os serviços que não sejam estritamente necessários, como restaurantes e bares. É algo que já acontece aos poucos.

Por agora só o País Basco declarou este nível de emergência, além de cidades da Catalunha, como Igualada, onde 70 mil pessoas estão já em reclusão. O diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde, Fernando Simón, revelou esta semana que as autoridades trabalham com a hipótese “mais pessimista”, em que a pandemia só poderá ser controlada dentro de quatro meses, em pleno verão.

