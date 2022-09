Governo britânico estará a criar plano para suspender eventos e evitar aglomerados de gente

O Governo britânico estará a ponderar banir grandes aglomerados de gente a partir deste fim de semana para travar a propagação da covid-19.

A BBC, que cita fonte do Executivo britânico, escreve que o plano está a ser esboçado por ministros. O “The Guardian” fala numa “U-turn”, uma volta de 180 graus, pois o Governo de Boris Johnson tem evitado medidas restritivas, mantendo, por exemplo, as escolas abertas.

Esta decisão segue assim a toada de alguns organismos, nomeadamente desportivos e não só, que têm anunciado a suspensão das atividades. O treinador do Arsenal e alguns futebolistas estão infetados. A Premier League, que garantiu que o espetáculo teria de continuar, mudou de opinião em apenas 24 horas, cancelando os jogos do campeonato inglês.

O plano do Governo britânico, diz a BBC, conta com autoridades científicas e médicas e visa travar eventos de diferentes naturezas, evitando assim o ajuntamento de pessoas. “Vamos tomar as decisões certas no momento certo baseado nas melhores provas científicas”, disse à BBC a fonte governamental.

Reino Unido adia eleições locais para 2021

As eleições locais previstas para 7 de maio no Reino Unido foram adiadas um ano, noticiou a BBC, por causa da pandemia. No dia em que o número de casos confirmados no país subiu para 798, o Governo considerou que o ato eleitoral não seria praticável, visto que calharia no pico previsto da propagação do coronavírus em solo britânico.

Iam a votos 118 municípios ingleses, a assembleia e o presidente da Câmara de Londres e alguns mayors de regiões, além de comissários da polícia em Inglaterra e País de Gales. Downing Street anunciou o adiamento depois da recomendação da Comissão Eleitoral nesse sentido. O último adiamento de eleições no Reino Unido aconteceu em 2001, por causa de um surto de febre aftosa.