Testemunho de uma Milão fechada: “Os que queriam visitar amigos foram mandados para casa”

Estou bem. A minha família e toda a gente que conheço está fisicamente bem. Em Itália, temos cerca de dez mil casos positivos e 827 falecidos e seria sempre improvável conhecer algum deles numa população de 60 milhões de habitantes. Estamos bem mas há preocupações e dificuldades. É cansativo tentar trabalhar e ao mesmo tempo acompanhar as notícias, fácil é deixarmo-nos afetar pelas novidades. Hoje morreu um médico ao pé da terra dos meus pais, tinha a mesma idade deles - 67 anos. O meu pai é tosquiador, cabeleireiro de cães, ontem e hoje ainda teve clientes, mas amanhã já fica em casa. As pessoas ainda não perceberam a gravidade da situação.

Eu só me apercebi no sábado à noite, quando toda a Lombardia e mais umas províncias foram declaradas "zonas laranjas". Estava a fazer trekking nas montanhas com uns amigos, a umas duas horas de Milão. Um deles, quando leu a notícia no telemóvel levantou-se da mesa, arrumou as coisas e arrancou: duas horas de trilho a pé, às escuras, mais três horas de carro para chegar até casa em Bolonha. Uns milhares na região fizeram o mesmo, até de táxi, levando consigo o perigo do contágio. Como nós, muitos outros tinham aproveitado do fim-de-semana de sol para ir passear ou esquiar. No domingo, o trânsito na autoestrada ao voltarmos para a cidade era o de costume. Mas estou em casa desde então.

Pelo que tinha percebido, era suficiente ficar fora das "zonas vermelhas" (uns municípios à volta de Milão) e não sair se tiver sintomas. Inclusive, até 6a feira passada, havia uma campanha no facebook #milanononsiferma, "Milão não pára", e as mensagens de alguns políticos convidavam para "abrir tudo", "sair comer um gelado" e outras atividades para manter a máquina económica de pé. Nas últimas duas semanas viajei até Pávia e Turim, fui a restaurantes e bares nos horários e nas formas permitidos. Vi carros da polícia nas estradas de acesso às zonas vermelhas mas, como não ia para lá, não liguei. Todos os que conheço estiveram mais ou menos na mesma situação. É evidente pela decisão de hoje que até as medidas de segunda-feira, que estendiam a “zona laranja” a todo o país, o sábado não foram suficientemente claras para muitos: ontem ainda havia mercados cheios de pessoas e grupos de adolescentes à conversa nos jardins.

A cidade está muito silenciosa mas não está morta. Na zona residencial onde estou consigo ver um ou dois carros e duas ou três pessoas na rua. Tem havido filas fora dos supermercados, pois só deixam entrar algumas pessoas de cada vez e faltam alguns produtos, entre eles detergentes e desinfetantes, mas não há falta de comida. Nesta altura, há quem use máscaras e luvas até dentro do carro e todas as pessoas fora de casa devem ter uma auto-certificação, inclusive se andarem a pé, a dizer de onde vens, para onde vais e porquê.

Quem não tiver pode preencher na hora se for mandado e já houve casos de pessoas que queriam visitar amigos e foram mandados para casa, até já houve um que queria queria ir comprar uma PlayStation. Em certas cidades a presença da polícia é mais massiva do que em Milão. Convidaram-me ir ao jardim para mexer um pouco, ficando à distância certa, mas não sei se é permitido.

No sábado se decidiu também parar as visitas nas prisões. Houve protestos e motins em várias pelo pais, com treze mortos entre os presos, dezenas de agentes feridos e umas dezenas de pessoas que conseguiram escapar, a esta altura ainda estão fugidos dez.. Percebemos que o vírus traz dois perigos: põe em risco de vida os mais fracos, especialmente os idosos, e pode atingir demasiadas pessoas ao mesmo tempo, sobrecarregando o SNS e tirando camas a outros doentes graves ou urgentes. A verdade é que nem conseguimos ter uma ideia clara da situação nos hospitais. Por um lado, o centro de controlo da crise afirma estar a criar todos os dias dezenas de novos lugares com cuidados intensivos e que o sistema só se esgotará daqui a sete ou dez dias, mas ao mesmo tempo há notícias dispersas de hospitais que já não têm lugares e onde se tem de escolher entre quem ligar às máquinas e quem deixar morrer. Talvez aconteça que os doentes se juntem em certos hospitais e não em outros e acabem assim por não encontrar uma cama. Na Lombardia a grande maioria dos hospitais foram convertidos para se ocuparem somente de doentes do covid-19 e algo parecido está a ser organizado no sul. Mas aí as preocupações são maiores pois ao sul as estruturas do SNS são muito mais pobres e fracas.

Todas as manhãs, ao despertar, olho para os gráficos dos novos casos na net. É incrível pensar em todos os que estão afetados por isto, no geral a situação parece surreal. Mesmo se considerar terramotos, incêndios, inundações e até ataques terroristas, desde a II Guerra Mundial que não me consigo lembrar de outro acontecimento que tenha impactado durante tanto tempo a vida de tantas pessoas. Ainda assim, sinto uma grande proximidade, virtual claro, entre nós. Sim, claro que continuo a gozar com as piadas e memes que circulam na net, afinal, continuamos italianos.

Mas a situação interna parece ainda mais surreal se a compararmos com as notícias que vêm dos outros países. Quantos testes estão a ser feitos fora da Itália? Como pode estar tudo tão tranquilo em Bruxelas, Berlim ou Paris, se até há umas semanas o vírus podia circular livremente e se - pelo que parece - foi trazido para a Itália de um doente alemão? Há algo que não sabemos? O meu conselho, a todos os que conheço fora do país, é para que se preparem e fiquem em casa se conseguirem. Se formos os únicos afetados, melhor assim.