Covid-19. 70 mil residentes confinados em quatro localidades da Catalunha

Cerca de 70 mil residentes em quatro localidades de Barcelona foram colocados em confinamento, para impedir a propagação da pandemia da Covid-19, ordenou a Generalitat (Governo regional) da Catalunha esta quinta-feira.

Segundo a agência espanhola de notícias EFE, nas localidades de Igualada, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui y Òdena, há o registo de 58 infetados.

A medida foi anunciada pelo ministro do Interior, Miquel Buch, durante uma conferência de imprensa, na qual explicou que, depois da meia-noite, ninguém poderá entrar ou sair do perímetro destas zonas, exceto aqueles que prestem serviços básicos.

Nas horas anteriores ao confinamento, a mobilidade será restrita, mas a saída de pessoas dentro do perímetro com residência no exterior - que deverão permanecer no interior - será permitida, assim como o retorno de residentes que estão noutras cidades.