“Os servidores entupiram de tanta gente a querer doar”: Mission Lifeline consegue valor necessário para tirar crianças e mulheres de Lesbos

A ONG alemã Mission Lifeline, que começou por operar navios de resgate no Mediterrâneo e agora, enquanto espera um novo barco, tem-se dedicado à consciencialização sobre a situação humanitária na ilha grega de Lesbos, lançou a 8 de março um apelo para conseguir reunir €55 mil necessários para fretar um avião para resgatar os migrantes em situação mais vulnerável. Esta quarta-feira anunciou que as doações já ultrapassaram o necessário.

As histórias que nos chegam dos campos de refugiados na Grécia e de mais longe, da Síria, e que o Expresso tem transmitido em vários textos, mostram as condições inumanas em que milhares de pessoas passam os seus dias: não é apenas o frio, a falta de condições de habitação ou o medo da violência desencadeada umas vezes nos próprios campos, outras por grupos de extrema-direita: é também a longa espera por uma resposta ao pedido de asilo que provoca nestas pessoas um desespero psicológico já documentado por muitas ONG no local.

lars hermes/mission lifeline

Depois de terem enviado uma equipa para averiguar o que podia ser feito para ajudar pelo menos as crianças e as mulheres (muitas delas mães) de Lesbos, a Mission Lifeline decidiu fazer um apelo público a fundos que pudessem ajudar a organização a pagar um voo apenas para o resgate de cerca de 1000 pessoas identificadas pelos voluntários da organização como “extremamente vulneráveis”. Há uma lista a ser preparada por organizações de ajuda humanitária que será depois entregue ao Ministério do Interior alemão, mas o dinheiro já não é um problema. “Não temos já nenhum impedimento financeiro à recolha dessas pessoas. As doações ultrapassam os €55 mil que tínhamos pedido, estamos comovidos com a disponibilidade das pessoas”, escreveu o diretor da Mission Lifeline, Alex Steier, numa mensagem enviada a quem contribuiu e por sua vez partilhada com o Expresso. Segundo as redes sociais da organização, “os servidores entupiram de tanta gente a querer doar”.

lars hermes/mission lifeline

A Mission Lifeline está, como seria de esperar, a utilizar esta onda de solidariedade para dizer que a evacuação é uma “exigência da sociedade civil”, como resumiu ao Expresso o coordenador da missão em Lesbos, David Pichler, mas este número pode não representar exatamente a vontade de toda a Alemanha - nem da Áustria, de onde Pichler é originalmente e de onde também chegaram bastantes donativos. “Não queremos uma repetição daquilo que aconteceu em 2015”, escreveu no Twitter, na terça-feira, Horst Seehofer, ministro do Interior de Angela Merkel numa referência ao ano em que o país recebeu 890 mil requerentes de asilo. O mesmo Ministério lançou outro aviso, em árabe e em farsi, além de inglês e alemão, para evitar qualquer confusão sobre a posição do governo alemão nesta matéria: “Queremos ordem nas nossas fronteiras externas e vamos ajudar a Grécia a mantê-la. As fronteiras não estão abertas aos refugiados na Turquia e as nossas fronteiras alemãs também não”, lê-se na mensagem.

Pressionado a comentar esta mensagem, o porta-voz do Governo apenas reforçou que a Alemanha não está a pensar em qualquer ação unilateral: “Estamos apostados em encontrar uma solução ao nível europeu, a Alemanha não pode responder sozinha”, disse Ulrike Demmer, citado pela imprensa alemã.

É esta última frase que “preocupa” os voluntários da Mission Lifeline. Sabem que a abertura das fronteiras da Alemanha às crianças e às suas mães não será fácil fora de um movimento coordenado a nível europeu. O problema é que mesmo que alguns países europeus já tenham concordado em receber crianças - Portugal, França, Alemanha, Luxemburgo e Finlândia foram os primeiros a dizer que sim -, o processo de retirada pode ser longo. “A evacuação de Lesbos, dadas as condições sub-humanas que lá se verificam, não podem esperar e as pessoas que estão a ajudar a nossa campanha sabem bem disso. A atitude demorada dos políticos coloca em causa a sua credibilidade. Estamos a falar de crianças e mulheres sem acesso aos mais básicos direitos humanos”, diz Steier.

lars hermes/mission lifeline

Para Steier, a crise na Grécia é igual a um desastre natural - em ambos os casos “as pessoas não podem ficar em espaços sem condições”.