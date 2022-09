Harvey Weinstein condenado a 23 anos de prisão

O ex-produtor de Hollywood Harvey Weinstein foi condenado esta quarta-feira a 23 anos de prisão por abuso sexual e violação.

Em causa estão os casos da antiga assistente de produção Mimi Haleyi, atualmente com 42 anos, e da aspirante a atriz Jessica Mann, hoje com 34. O júri considerou provado que Weinstein forçou Haleyi a fazer sexo oral no seu apartamento em 2006 e violou Mann num hotel DoubleTree em 2013.

Ambas as mulheres leram testemunhos demolidores perante uma sala de tribunal lotada. “Este incidente com Weinstein alterou o curso da minha vida. Estou aliviada que haja mulheres que estão mais seguras porque ele já não anda por aí”, disse Haleyi, citada pelo jornal “The Washington Post”. A ex-assistente de produção revelou que a sua vida mudou desde que decidiu chegar-se à frente e expor-se ao escrutínio, temendo retaliação do antigo produtor: “Tive ataques de pânicos e pesadelos. Temi pela minha vida.”

No seu testemunho, Mann focou-se nas razões por que não resistiu fisicamente a Weinstein, dizendo ao juiz que essa é uma reação comum de uma vítima de violação. O produtor “tinha toda a vantagem sobre mim, tendo em conta a sua envergadura física”, sublinhou.

A procuradora Joan Illuzzi-Orbon pediu uma pena máxima de 29 anos, frisando que o antigo produtor de cinema viveu “uma vida enraizada na criminalidade, uma criminalidade que não foi controlada durante décadas”.

“Isto não é um referendo ao #MeToo”

Sobre Weinstein pendiam inicialmente cinco acusações. No final do mês passado, foi considerado culpado de violação e ato sexual criminoso. No entanto, saiu ilibado das acusações de agressão sexual predatória, consideradas as mais graves e que poderiam levá-lo à prisão perpétua

Weinstein nega “inequivocamente” todas as acusações de sexo não consentido.

Em outubro de 2017, mais de uma centena de mulheres começou a acusar publicamente o produtor de conduta sexual imprópria. Os relatos feitos ao jornal “The New York Times” e à revista “The New Yorker” ajudaram a iniciar o movimento #MeToo.

No entanto, o juiz que presidiu ao caso instruiu os jurados a esquecerem a discussão mais abrangente sobre assédio sexual e a focarem-se apenas nos factos. “Isto não é um referendo ao #MeToo”, sublinhou.