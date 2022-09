Inés Arrimadas. Quem é a primeira mulher a liderar um grande partido espanhol?

Foi no Dia Internacional da Mulher que Inés Arrimadas García, nascida na Andaluzia em 1981, passou a ser a primeira mulher a presidir a um partido político de âmbito nacional em Espanha. A outrora “número dois” de Albert Rivera venceu com clareza (76,91% dos votos) as eleições primárias do partido Cidadãos (Cs) e será ratificada como dirigente dessa força política no respetivo congresso, marcado para os dias 14 e 15.

Arrimadas leva a sua própria equipa, na qual se destaca a ausência dos colaboradores mais diretos do antecessor. Tem pela frente a árdua tarefa de recuperar o Cs do desastre eleitoral de novembro de 2019, quando passou de uma bancada de 57 lugares no Congresso dos Deputados para meros 10. Outro objetivo não menos espinhoso é o de situar ideologicamente o partido, depois de múltiplos vaivéns, e estabelecer uma sólida política de alianças.

Quando era pequena queria ser arqueóloga. E também atriz. Participava nas atividades organizadas pelo colégio religioso Nuestra Señora del Pilar, onde estudou na sua terra natal, Jerez de la Frontera (província de Cádis), em torno desses assuntos, recordam alguns dos seus professores. Já então se sentia atraída pela Catalunha e pela sua cultura, ao ponto de ter convencido uma colega de turma a dar-lhe lições de catalão, idioma que hoje domina na perfeição.

Em casa respirava-se política

O pai de Inés, Rufino, nascido numa pequena aldeia de Salamanca, tinha um vínculo muito estreito com Barcelona, onde nos anos 70 conseguira um bom emprego na polícia municipal, que compatibilizava com outro num escritório de advogados da capital catalã. Ali nasceu o primeiro dos cinco irmãos de Inés (ela é a mais nova). A família mudou-se para Jerez no final dessa década. Rufino montou o seu próprio escritório de advocacia e entrou na política pela mão da União do Centro Democrático (UCD), que Adolfo Suárez, um dos artífices da transição democrática espanhola, fundou em 1977. Foi o primeiro contacto de Arrimadas com a política: o pai era vereador no município de Jerez e a sua casa era um ativo centro de reuniões e tertúlias políticas.

A arqueologia e a representação ficaram para trás. Inés estudou Direito e Gestão de Empresas em Sevilha. Passou quase um ano em Nice, com uma bolsa Erasmus, e mal acabou o curso recebeu uma proposta de emprego de uma empresa de auditoria que a obrigava a mudar-se para Barcelona. O conhecimento do catalão foi decisivo para conseguir o cargo. Desde então, o seu vínculo com a capital catalã, que já lhe estava nos genes, converteu-se em algo de vital e muito pessoal. Em Barcelona trabalhou, montou a sua casa, conheceu aquele que viria a ser o seu marido, Xabier Cima. Este foi deputado da Convergência Democrática da Catalunha (CDC), em tempos partido nacionalista pragmático dos ex-presidentes do governo regional Jordi Pujol e Artur Mas, depois embrião do atual Juntos pela Catalunha (JxC), do também ex-presidente Carles Puigdemont e pelo qual foi eleito o atual titular, Quim Torra. Adeptos, ambos, da via unilateral para a independência que a unionista Arrimadas combate ferozmente.

Em Barcelona nascerá, provavelmente, o primeiro filho de Inés e Xabier, que o casal aguarda para o próximo mês de maio. E foi em Barcelona que a política desenvolveu a parte fundamental da carreira que no dia 8 a levou à presidência do Cidadãos e, portanto, a ser candidata a primeira-ministra de Espanha numas próximas eleições.

Cativada por Rivera

Arrimadas ficou cativada pelo brilhantismo oratório e pela imagem limpa oferecida pelo jovem e entusiástico político catalão Albert Rivera, a cujo comício foi assistir após ser convencida por uma amiga. Rivera queria capitanear um projeto que neutralizasse a crescente presença do nacionalismo catalão e permitisse compatibilizar em milhares de catalães o amor pela Catalunha e o compromisso com Espanha.

Estava-se em 2010 e essa música soou bem a Inés Arrimadas. Apresentou-se nos escritórios do partido e ofereceu-se para trabalhar. Em breve seria nomeada porta-voz da juventude do Cs, encetando um trajeto meteórico, sempre ao lado do mentor, Rivera. Em 2012 entrou no parlamento regional como deputada, exercendo o cargo de porta-voz da bancada durante dois anos. Quando, em 2015, Rivera decidiu converter o Cs num partido nacional e se mudou para Madrid, Arrimadas ficou como autoridade máxima do partido na Catalunha.

Em dezembro de 2017 venceu com total clareza, em número de votos, as eleições catalãs convocadas na sequência do referendo convocado por Puigdemont à revelia da lei, o qual levou o Governo espanhol a suspender a autonomia da região, ao abrigo do artigo 155 da Constituição. Ainda assim, o conjunto de forças independentistas (JxC, Esquerda Republicana da Catalunha e a antissistema Candidatura de Unidade Popular) somou maioria absoluta de assentos parlamentares (que não de sufrágios).

Inés nem tentou formar maioria com outros partidos. Deixou aos separatistas o caminho para a presidência do governo regional, ocupada por Torra porque Puigdemont fugiu para a Bélgica, acusado de rebelião e sedição. Em 2019, Arrimadas abandonou por fim a sua querida Barcelona e passou ao palco nacional, como deputada no Congresso. Manteve-se fiel a Rivera até este renunciar à chefia do Cs e abandonar a política, em novembro, após o desastre nas urnas. Nas eleições internas era a candidata da continuidade.

“Centro perfeito”

Capacidade oratória, boa imagem, resistência perante as adversidades e grande capacidade de trabalho definem a personalidade de Arrimadas, à qual até os detratores reconhecem capacidade inata de liderança. É minuciosa, perfecionista e obsessiva com os dados e a transparência. Enquanto desfolha o malmequer para se saber até onde levará o Cs no terreno ideológico (é provável que se saiba no próximo fim de semana), Begoña Villacís, sua companheira de partido e vice-presidente da Câmara de Madrid, define-a como “o centro perfeito: é liberal no campo económico e muito sensível em temas sociais; tem, além disso, grande consciência ambiental”. Arrimadas admitiu que os eleitores do seu partido têm estado “desorientados” pelos vaivéns de Rivera, que em 2017 eliminou dos estatutos as referências à essência social-democrata do Cs e se proclamou “liberal progressista”.

Apesar da sua contundente vitória nas primárias, os rivais, encabeçados pelo médico Francisco Igea, obtiveram 22,3% dos votos, coisa nunca vista no Cidadãos. Igea. vice-presidente da região de Castela e Leão, defende que se recupere a orientação social-democrata inicial do Cs, distanciando o partido de uma possível absorção pelo Partido Popular (PP, conservador), que assim visaria travar a erosão que a extrema-direita do Vox lhe tem causado. A primeira prova chegará em breve: o Cs irá apresentar-se em coligação com o PP nas eleições regionais do País Basco (a 5 de abril) e da Catalunha (este ano, ainda sem data). As sondagens não lhe são muito favoráveis e na Galiza, que vota no mesmo dia que os bascos, o PP local não quis qualquer aliança com o Cs.