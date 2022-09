Crise migratória. UE diz que “ainda há trabalho a fazer” com Erdogan

A reunião com o presidente turco foi "um passo importante", disse o presidente do Conselho Europeu no final do encontro. No entanto, as palavras otimistas de Charles Michel são a forma de dizer que o braço-de-ferro com Ancara ainda não está ultrapassado, nem a pressão e os milhares de migrantes e refugiados na fronteira com a Grécia.

"Penso que é um passo na boa direção, mas ainda há trabalho a fazer em conjunto, quer do lado turco, quer do lado plano europeu, para, de boa fé e boa vontade, fazer a monitorização do acordo entre a União Europeia e a Turquia", esclareceu o belga aos jornalistas.

A UE não desiste do entendimento fechado em 2016 para travar o fluxo migratório e insiste na respetiva "implementação" , tentando convencer Recep Erdogan a parar de empurrar milhares de migrantes e refugiados na direção da fronteira grega. Dos seis mil milhões de euros previstos no acordo - para a Turquia construir escolas e casas para refugiados e travar o fluxo migratório para e UE - 1,5 mil milhões estão ainda por transferir para Ancara.

Erdogan tem-se queixado do dinheiro em falta e usado esse argumento para justificar o não cumprimento da sua parte no acordo, mas a UE usa agora esse valor para pressioná-lo. "As autoridades turcas sabem que não vamos gastar esse dinheiro se a tensão continuar", adianta fonte europeia ao Expresso. Mas terá o presidente percebido já o recado? A mesma fonte adianta que esta segunda-feira, dez dias depois de milhares terem começado a tentar atravessar a fronteira turca com a Grécia, "praticamente não há mais travessias ilegais".

Há a esperança de que a pressão nas fronteiras externas da UE vai diminuir. No entanto, o encontro desta segunda-feira não serviu para encontrar já a solução, mas para voltar a olhar para o texto "da declaração" assinada há quatro anos.

Questionada sobre se sabe agora o que pretende Erdogan, a presidente da Comissão Europeia explica que a reunião permitiu aos dois lados esclarecerem "como veem o passado", perceberem "o que está a faltar" e encontrarem "terreno comum". Também Ursula von der Leyen vê um "bom ponto de partida" para se continuar a falar.

Erdogan não desiste de apoio na questão Síria

No entanto, à Turquia não interessa só o dinheiro, mas também o apoio europeu no conflito sírio e no que será o interesse de Recep Erdogan de instalar milhares de refugiados sírios na Síria, perto da fronteira turca. Uma medida que os críticos acusam de engenharia demográfica para reduzir a presença de curdos na região.

A visita a Bruxelas serviu ainda para o presidente turco se encontrar com o secretário-geral da NATO, e pedir "apoio concreto de todos os aliados" na questão da Síria. Argumenta que se trata de uma luta que "a Turquia tem travado sozinha e com grande sacrifício”, lembrando que o país acolhe 3,7 milhões de refugiados deste conflito.

Na resposta, e citado pela Lusa, Jens Stoltenberg reconheceu que Ancara "tem um fardo pesado", mas que deve também "desempenhar o seu papel para encontrar uma solução de longo prazo para a crise" na região. Quanto ao apoio dos aliados, o secretário-geral da aliança atlântica lembra que não tem faltado.

“Também apoiamos a Turquia com presença área e naval. E, ao longo dos anos, a NATO investiu mais de cinco mil milhões de dólares norte-americanos em instalações militares, incluindo importantes infraestruturas como bases navais e sistemas de radares. Tudo isto demonstra o forte compromisso da NATO com a segurança da Turquia”, concluiu.

Portugal disponível para acolher menores

Em Berlim, a chanceler alemã recebeu esta segunda-feira o primeiro-ministro grego. Ao lado de Kyriákos Mitsotákis, Angela Merkel prometeu apoio à Grécia, considerou o comportamento de Erdogan "inaceitável" e disponibilizou-se também para receber menores desacompanhados que estão nas ilhas gregas, vindos da Turquia.

Para além da Alemanha, outros países comunicaram já à Comissão Europeia que estão disponíveis para acolher estas crianças e jovens. "Felizmente, já obtivemos respostas positivas de França, de Portugal, do Luxemburgo, da Finlândia, da Alemanha", adiantou Ursula von der Leyen.

"Esses países ajudarão nesta situação mais premente e receberão os menores que estão sozinhos", disse ainda, sublinhando que "é preciso mais ajuda ao longo do tempo". O acolhimento destes menores é mais uma medida urgente e baseada em arranjos bilaterais, quando continua a faltar um entendimento a 27 para uma política comum de migração e a revisão da política europeia de asilo.