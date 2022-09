Primárias nos EUA. Batalha de anciãos até junho

Num debate fictício, vários atores americanos disfarçaram-se de candidatos democratas à Casa Branca. Woody Harrelson interpretou Joe Biden, que foi ex-vice-presidente dos Estados Unidos entre 2009 e 2017. Com uma dentadura postiça desmedida e cintilante, disse que era como “as palhinhas de plástico”. “Ando nisto há muito tempo e sempre tive jeito. Agora andam chateados comigo?” Findas as gargalhadas, mostrou o clássico sorriso de orelha a orelha e socorreu-se da palavra-chave: “Barack.”

O sketch televisivo passou há três meses no programa humorístico “Saturday Night Live”. Na altura, a popularidade de Biden mostrava sinais de erosão. Apesar disso, ele nunca perdeu a ligação estreita à comunidade afro-americana, recordando com frequência o seu papel como número dois de Barack Obama, primeiro Presidente negro na História do país.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.