Itália proíbe quase toda a atividade no norte do país: entradas e saídas das zonas designadas só com motivos muito urgentes

A região mais afetada pelo coronavírus na Europa, o norte de Itália, vai entrar em quarentena coletiva, imposta pelo governo. Segundo um decreto governamental consultado pela Bloomberg, o Executivo italiano decidiu “fechar” o norte do país, bloqueando o acesso à região de Milão e várias outras áreas do norte para combater o surto de coronavírus da Europa. Dentro da zona vermelha estão Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Veneza, Pádua, Treviso, Asti e Alessandria.

As medidas devem estar em vigor pelo menos até dia 3 de abril e vão proibir a entrada, saída e circulação dentro do perímetro imposto que não possam ser justificadas por razões “inadiáveis” de saúde, familiares ou negócios urgentes. Na “zona de segurança”, assim lhe chama o decreto do governo, as escolhas vão fechar, não se realizarão eventos públicos e os museus, ginásios, teatros e piscinas públicas também vão encerrar. Tal como já tinha sido divulgado em vários internacionais, os bares e restaurantes que continuem abertos terão de impor uma distância de segurança de pelo menos um metro entre as mesas ou também serão encerrados. O mesmo se espera de todos os estabelecimentos comerciais.

O encerramento das grandes superfícies comerciais está prevista para domingos e feriados, para já, mas pode estender-se ao resto da semana se os casos começarem a multiplicar-se. O acesso a unidades hospitalares e lares de idosos, mesmo para quem tenha lá familiares, é "limitado aos casos indicados pela gerência unidade em causa".

Os locais de culto permanecem abertos, desde que sejam capazes de garantir que não existem “ajuntamentos de pessoas”. Por isso mesmo, cerimónias civis e funerais estão proibidos.