Índia. Perseguição aos muçulmanos pode radicalizá-los

Inquietação e medo prevalecem em Nova Deli, depois dos horrores da última semana de fevereiro, quando zelotas hindus mataram dezenas de muçulmanos. Testemunhas contam ter visto hindus munidos de catanas, barras de metal e paus, vindos dos estados fronteiriços de Uttar Pradesh e Haryana.

Poucas horas após terem chegado, viam-se cadáveres ensopados de sangue, carros e motociclos queimados, lojas incendiadas e vidros estilhaçados em todo o nordeste da capital, durante a visita do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Este elogiou a tolerância da Índia sob o primeiro-ministro Narendra Modi.

