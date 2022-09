Coronavírus. Hotel que servia de centro de quarentena colapsou na China

Dezenas de pessoas estão sob os escombros de um hotel que colapsou este sábado na cidade de Quanzhou, província de Fujian, na China, informaram as autoridades locais.

De acordo com um comunicado do governo local de Fujian, citado pela agência France-Presse, o hotel "Xinjia" desabou por volta das 19:30 locais (11:30 em Lisboa) e cerca de 23 pessoas foram retiradas até às 21:00 (13:00 em Lisboa). Acredita-se que cerca de 70 estavam nas instalações no momento da derrocada.

De acordo com a edição online do South China Morning Post, a unidade funcionava como um centro de quarentena para o novo coronavírus, onde estavam isoladas pessoas que tinham tido contacto próximo com doentes infetados pelo covid-19.