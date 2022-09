Coronavírus. Em Espanha um só funeral causou mais de 60 infetados

Mais de sessenta pessoas presentes numa cerimónia fúnebre realizada há cerca de duas semanas em Vitória ficaram infetadas com coronavírus, segundo os resultados das análises realizadas no Centro Nacional de Microbiologia. A notícia é avançada pelo jornal espanhol El País, que adianta que as autoridades já confirmaram que esse núcleo de sessenta pessoas está na origem de muitos outros infetados que se encontram atualmente no Hospital de Txagorritxu, em Vitória, Álava.

O País Basco é neste momento uma das zonas mais afetadas pelo coronavírus, com uma taxa de 2,04 casos por 100 mil habitantes. Em todo o país há já 500 casos de pessoas infetadas e dez vítimas mortais.