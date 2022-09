Coronavírus chega ao parlamento francês. Dois deputados, um em estado grave, estão infetados

Dois deputados franceses e um trabalhador na Assembleia Nacional estão contaminados com o novo coronavírus, facto que está a levantar alguma preocupação com a potencial propagação deste vírus entre os políticos e dirigentes do país. Depois de Jean-Luc Reitzer, deputado pela região alsaciana do Alto Reno, a região mais afetada depois de Paris com 58 confirmações, este sábado a doença foi confirmada num segundo membro do parlamento, mas o seu nome não foi divulgado.

De acordo com o jornal regional “L’Alsace” Jean-Luc Reitzer está atualmente internado em Mulhouse, uma cidade que é também um dos focos mais preocupantes da doença. O deputado está “em estado grave” e internado na unidade de cuidados intensivos do hospital local. Natural da zona que representa no parlamento, Jean-Luc Reitzer tem mais de 30 anos de vida ativa na política, regional e nacional.

O terceiro caso no Palácio Bourbon é o de um funcionário administrativo, de quem também não se sabe o nome. Sob vigilância hospital estão no total seis pessoas que trabalham na Assembleia, cinco deputados e um funcionário. Outras quatro pessoas já fizeram os testes mas o resultado foi negativo.

Neste momento França tem 759 casos de coronavírus confirmados e 11 mortes registadas por coronavirus. Um mapa interativo do “Le Fígaro” mostra, com bolas vermelhas, as regiões mais afetadas. Neste momento, o Alto Reno (58), o Baixo Reno (39) e a Borgonha (36) são as zonas com mais casos mas já 67 localidades com casos registados.

A aceleração na transmissão do vírus levou o Presidente francês, Emmanuel Macron, a classificar a progressão do contágio "inexorável": "Todos sabemos que uma epidemia é inexorável de qualquer maneira", disse o chefe de estado na quinta-feira, no mesmo dia em que recebeu vinte especialistas no Palácio do Eliseu para tentar conter a propagação da doença.

Segundo o professor Jean-François Delfraissy, um dos especialistas em doenças infecciosas que participou no encontro, a transição da fase 2, atualmente em andamento, para a fase 3 - a da epidemia, que impõe restrições mais restritivas - irá acontecer num espaço de, no máximo, duas semanas.