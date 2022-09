Covid-19: A UE entre a entre a coordenação de esforços e um teste à solidariedade

A falta de máscaras, luvas e outros equipamentos de proteção individual podem tornar-se num desafio à solidariedade e cooperação dentro da UE. No segundo encontro extraordinário em apenas três semanas, vários ministros da Saúde manifestaram preocupações com as barreiras impostas por alguns Estados-membros à exportação deste tipo equipamentos produzidos nos seus países.

"Não é altura de tomar medidas que podem ser contrárias à solidariedade entre os países europeus", diz a ministra belga da Saúde, lembrando que "todos têm necessidade de material de proteção para médicos e enfermeiros". Num mercado comum, como o europeu, Maggie de Block espera que as restrições impostas por países como Alemanha, França ou República Checa terminem.

Na resposta, o colega alemão adianta que as limitações serão analisadas consoante os pedidos. "Caso a caso diremos sim ou não à exportação destes produtos porque temos uma falta, como qualquer país, destas máscaras, por exemplo", justifica Jens Spahn, adiantando que "é mais provável dizer sim" a um país europeu ou a uma organização internacional ligada à saúde.

Sobre a legalidade destas restrições, a Comissão Europeia esclarece que são possíveis "por razões de saúde pública", mas que Bruxelas estará atenta à situação para garantir que haverá transferência de equipamentos de proteção - como máscaras ou luvas - para países ou lugares onde são mais precisos, apelando também a um uso racional dos mesmos.

Portugal "tranquilo" com stocks

O caso de Itália é sintomático. É atualmente o Estado-membro europeu mais afetado pelo surto e está com falta de máscaras. Só que o pedido de ajuda e de fornecimento deste equipamento que fez na semana passada, através do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ficou sem resposta dos restastes países.

A solução para o caso italiano pode agora passar pela compra conjunta de material de proteção individual que a Comissão Europeia está a organizar. O procedimento ainda decorre e envolve já 20 países. Portugal está ainda a avaliar se participa.

A ministra da Saúde afirma que o país não tem excesso de stocks nem "quantidades" que permitam "nesta fase partilhá-las", mas para já também não tem razões para estar preocupado."Temos uma quantidade que nos permite estar tranquilos, quer com os stocks que temos na reserva estratégica nacional, quer com alguns stocks que sabemos que tem a Cruz Vermelha portuguesa", garantiu aos jornalistas no final do encontro que decorreu em Bruxelas.

No entanto, Temido não esconde a preocupação com o que possa vir a ser a evolução do surto. Dentro da reunião, a ministra da Saúde afirmou que "no que se refere à disponibilidade de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual não há garantias de acesso equitativo e que as medidas unilaterais podem causar disrupções graves ao abastecimento do mercado".

A ministra da Saúde defendeu, por isso, que é preciso reforçar a articulação europeia. Admite que "é já notória a especulação na área dos dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual", ainda não seja tão evidente no sector do medicamento.

Atualmente, há mais de 5500 casos de Covid19 na UE e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças alerta que a tendência é para uma subida rápida de casos nas próximas semanas. A Comissária Europeia da Saúde diz que o momento não é para pânico mas para decisões racionais, baseadas na ciência.

Stela Kyriakides é uma das vozes a apelar à solidariedade, mas pede também a ativação dos planos de preparação dos Estados-membros. "A propagação do Covid-19 é um teste à resiliência dos nossos sistemas de saúde", disse hoje em Bruxelas. "Temos de garantir que há recursos humanos e financeiros suficientes porque temos de assegurar as capacidades dos hospitais" concluiu.

Da Comissão Europeia sai também um anúncio. O que que disponibiliza mais 37,5 milhões de euros para investigação de uma vacina e prevenção da doença provocada pelo novo coronavírus.