Chile. Um milhão de mulheres marcham contra a desigualdade

Os protestos que tiveram início em outubro do ano passado contra o Governo prometem retomar e amplificar-se com a marcha convocada para o próximo domingo em todo o país. Espera-se que mais de um milhão de mulheres juntem as suas vozes no gigantesco protesto que está a ser planeado para 8 de março, o Dia Mundial da Mulher.

A onda de protestos foi desencadeada há quatro meses pelo aumento dos preços do metropolitano e amplificou-se numa luta geral pela igualdade, justiça social e descida do custo de vida.

Desde então já morreram 30 pessoas nos violentos confrontos com a polícia dos quais resultaram milhares de feridos. As armas usadas pelas forças de segurança deixaram quase 500 cidadãos com ferimentos nos olhos 34 dos quais cegaram.

Mulheres unidas desde sempre

A marcha deste domingo será o primeiro grande protesto desde o início de 2020 e aquele que abrirá caminho a uma série de protestos previstos para anteceder o histórico referendo agendado para o próximo mês de abril. Nessa votação os chilenos vão ser chamados a decidir sobre a reforma da Constituição, que data do tempo da ditadura de Pinochet.

Além dos temas transversais a toda a sociedade, as mulheres chilenas acrescentam a esta marcha a luta por direitos de género, como direito ao aborto, fim da violência doméstica e a grande desigualdade no local de trabalho.

"Os movimentos sociais no Chile sempre foram promovidos por mulheres. Há décadas, durante a ditadura, as mulheres lideraram a resistência", lembra Beelén Calcagno, coordenadora de um grupo que vai marchar no domingo na cidade de Concepción, no Sul do Chile, citada pelo jornal "The Guardian". "O nosso papel continua a ser central", concluiu.