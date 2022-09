Cerimónia em Cabul sob disparos e foguetes

Uma cerimónia em Cabul com a presença do chefe executivo Abdullah Abdullah foi interrompida por um estrondo seguido de disparos de foguetes e tiros. O líder afegão e outros políticos que se encontravam no local escaparam ilesos, segundo reportou à agência Reuters o seu porta-voz, Fraidoon Kwazoon.

O Ministério do Interior informou que o ataque feriu pelo menos 18 pessoas. Após o ataque, forças especiais e elementos da polícia correram para o local.

O canal Tolo emitiu as imagens da cerimónia que marcava o aniversário da morte de Abdul Ali Mazari, um líder de etnia Hazara que foi assassinado em 1995 depois de ter sido feito prisioneiro por guerrilheiros armados, no momento em que foi interrompida pelos disparos. Nas imagens veem-se as pessoas a fugirem para se protegerem.

Apesar do acordo entre EUA e talibãs continuaram a registar-se combates por todo o país ensombrando a esperança na redução da violência.