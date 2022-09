Cão contraiu coronavírus em Hong Kong, mas não há provas de que os animais transmitam a doença

Análises ao coronavírus efetuadas a um cão em Hong Kong tiveram um resultado “positivo fraco”, o que deu origem a que o departamento de Agricultura, Pesca e Conservação do Ambiente do território pedisse esta quinta-feira aos cidadãos para não dar beijos aos animais de estimação.

As autoridades consideram que o mais provável é que se trate de um caso de transmissão de humano para animal, avança o “The Guardian”, mas não há provas de que haja perigo do cão – que está de boa saúde e sem sintomas – contaminar mais pessoas.

Aliás, as autoridades de Hong Kong – onde os números desta terça-feira mencionavam 103 pessoas infetadas e milhares em isolamento voluntário – sublinharam que os donos não devem abandonar os seus animais “em nenhuma circunstância”. A Organização Mundial da Saúde (OMS) repetiu nos últimos dias que não havia provas de que os animais pudessem ser infetados com o Covid-19.

“Os donos de cães devem adotar boas práticas de higiene (incluindo lavar as mãos antes e depois de estar ou tratar de animais, a sua comida e materiais, assim como evitar dar-lhes beijos) e manter a casa com boa higiene”, recomenda o Governo de Hong Kong. As pessoas infetadas também são aconselhadas a não ter contacto com animais e, se estes ficarem doentes, devem ser levados a um veterinário.

A Sociedade para a Proteção dos Animais do território também frisou que o cão está em quarentena e que não há provas de que possa transmitir o vírus ou mesmo adoecer, apesar de ser portador do Covid-19. O primeiro teste ao animal foi feito a 26 fevereiro e repetido por duas vezes.