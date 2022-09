Aperta-se o cerco às finanças opacas do ex-rei Juan Carlos

Aperta-se cada vez mais o cerco às finanças do ex-rei de Espanha, Juan Carlos I, no trono entre 1978 e 2014. Depois de se ter sabido que um procurador de Genebra (Suíça) está a tentar descobrir os pormenores de um donativo de 65 milhões de euros recebido pela antiga companheira sentimental do monarca, Corinna Larsen, e pelo seu filho Alexander, somam-se vozes para que a investigação não recue.

A aliança esquerdista Unidas Podemos (UP), parceira do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) na coligação que governa Espanha, pede que o Parlamento constitua uma comissão de inquérito às “supostas atividades corruptas do rei Juan Carlos”.

Este apelo forçará o PSOE a pronunciar-se na votação que a Mesa do Congresso terá de realizar para dar luz verde à comissão parlamentar de inquérito. Noutras ocasiões, os consultores jurídicos do Congresso dos Deputados decidiram que a imunidade de Juan Carlos no momento dos acontecimentos impedia a comissão de avançar. Essas circunstâncias não mudaram desde então.

Companheira das caçadas

O advogado da “amiga íntima” do rei emérito, o britânico Robin Rathnell, reconheceu “o presente não solicitado” feito pelo monarca espanhol em 2012 e fundamenta-o no “afeto” derivado da sua relação com Corinna (então conhecida pelos apelidos do seu ex-marido, Zu Sayn Wittgenstein), e nos cuidados que a antiga princesa concedeu ao pai do atual rei Felipe VI, em momentos de “graves problemas de saúde”.

Corinna acompanhava Juan Carlos numa polémica caçada ao elefante no Botsuana, durante a qual o então monarca deu uma queda que obrigou ao seu repatriamento. Em plena crise e austeridade, a opinião pública revoltou-se perante os lazeres luxuosos do rei, que no retorno disse perante as câmaras, de forma inédita: “Sinto muito. Equivoquei-me e não voltará a acontecer”. O episódio foi visto como um fator que impeliu Juan Carlos a abdicar, somado ao caso judicial que levaria à prisão o seu genro Iñaki Urdangarín e ao banco dos réus a sua filha e mulher deste, Cristina.

O procurador suíço Yves Bertossa iniciou uma investigação judicial sobre os movimentos dos supostos testas-de-ferro de Juan Carlos. Um primo do ex-monarca, Álvaro de Orleáns e Borbón, é o proprietário da Fundação Zagatka, registada em Vaduz (capital do Liechtenstein), a partir da qual terão sido feitas transferências, entre outras para a conta de Corinna Larsen. O primo do ex-rei fez declarações recentes ao jornal “El País”, em que nega taxativamente ser testa-de-ferro de Juan Carlos, embora admita ter pago àquele um número indeterminado de viagens de avião privadas.

Os nomes do advogado da Fundação Zagatka, Dante Canonica, e do gestor de fundos dessa instituição, Arturo Fasana, são citados na investigação do procurador suíço em operações de transferência de fundos da Fundação Lucum, no Panamá, para contas suíças teoricamente ligadas a Juan Carlos.

Ligações sauditas

Ao mesmo tempo, em Espanha, o magistrado Luis Pastor, da Procuradoria Anticorrupção, iniciou diligências para averiguar se a Arábia Saudita pagou comissões pela construção do comboio de alta velocidade Riade-Meca (já em funcionamento), realizada por um consórcio de empresas espanholas. Para a adjudicação deste trabalho, foram decisivas as relações fraternas entre Juan Carlos, então rei de Espanha, e o seu homólogo saudita, Abdullah bin Abdulaziz, que reinou até morrer em 2015.

Através do seu representante legal, Corinna Larsen negou que a doação que ela própria e o filho receberam recentemente tenha que ver com essas comissões, na época calculadas em 100 milhões de dólares, depositados na fundação panamenha. Nessas operações obscuras também é citada como intermediária a iraniana Shahpari Zanganeh, viúva de um dos traficantes de armas mais importantes do mundo, o também cidadão saudita Adnan Kashoggi.

O porta-voz parlamentar do Podemos, Pablo Echenique, explicou num comunicado que as suspeitas de que Juan Carlos tenha recebido “100 milhões de dólares da ditadura saudita” obrigam o seu partido, hoje no Governo, a intervir e fazer parte da comissão de inquérito. “É preciso ir até ao fim. Uma democracia moderna não pode permitir esse tipo de suspeitas sobre aquele que foi chefe de Estado durante tantos anos”.

Gabriel Rufián, deputado da Esquerda Republicana da Catalunha, disse aos jornalistas na sede do Parlamento: “De uma vez por todas é preciso acabar com a opacidade, e estou a ser generoso, em torno de uma família que, simplesmente pelo seu apelido, cobra oito milhões de dinheiro público e, ainda por cima, faz negócios com os sátrapas da Arábia Saudita. Este governo terá de dar muitas explicações se voltar a vetar esta comissão”. O Expresso tentou em vão obter reações da Casa do Rei e da porta-voz do Executivo.