Um em cada cinco europeus está sujeito a níveis de barulho prejudiciais

São pelo menos 113 milhões os europeus que estão sujeitos a níveis de barulho não saudável e prejudicial, apurou um estudo da Agência Europeia do Ambiente (AEA) no relatório intitulado "Barulho Ambiental 2020". A presença constante de níveis de barulho acima dos 55 decibéis transforma esta questão num desafio para os cidadãos e legisladores da região europeia que tem na aplicação das diretivas para a redução do barulho ambiental da Organização Mundial da Saúde (OMS) praticamente a única esperança de não ver disparar estes números na próxima década.

O barulho do tráfego é o principal responsável, mas o barulho ambiental excessivo em geral pode causar doenças do foro físico e mental, faz aumentar os níveis de doenças coronárias e é em grande parte culpado pelo stress e dificuldade em dormir.

Mais de dez mil mortes prematuras por ano são causadas por barulho na Europa todos os anos e está provado que ele contribui para cerca de 48 mil casos de doença cardíaca isquémica, apura o relatório da AEA.

Há ainda mais de 22 milhões de pessoas expostas ao barulho dos caminhos de ferro e outros quatro milhões sofrem o impacto do tráfego aéreo. O ruído industrial afeta ainda um milhão de pessoas na Europa.

Ruído prejudica humanos e animais

Está provado por estudos anteriores que a vida animal e selvagem é também afetada. Os pássaros, por exemplo, perdem a sua capacidade de comunicar.

O aumento da urbanização, do tráfico automóvel e da mobilidade contribuem para o problema, mas planeamento, investimentos em veículos elétricos, redução da velocidade de circulação nos centros urbanos, mais parques e espaços verdes nas cidades podem contribuir para combater os altos níveis de barulho.

Apesar de as diretivas europeias para o ruído serem claras e imporem regras aos Estados-membros, uma nota do relatório divulgado esta quinta-feira revela que cerca de um terço deles não tinha fornecido os dados necessários para a elaboração do presente relatório.