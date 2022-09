O decreto que “fecha Itália” por 10 dias para conter o coronavírus

Foi um choque nacional, que seguramente terá duradouras repercussões sociais, psicológicas e económicas nos mais de 60 milhões de habitantes de Itália. Um dia os futuros adultos recordarão que uma “peste” vinda do Oriente obrigou a encerrar a escola. “Paradoxalmente, talvez isso faça bem às relações humanas”, repetem os psicólogos através dos meios informativos. “Irão surgir e multiplicar-se novas formas de trabalhar”, acrescentam os economistas.

Pela primeira vez na história contemporânea de Itália um governo mandou encerrar todas as escolas e universidades de qualquer grau e especialidade, além de proibir qualquer tipo de competição desportiva que comporte a aglomeração de pessoas num mesmo local. Também ficam proibidos todos os espectáculos de massas, sejam culturais ou de qualquer outro tipo. Não haverá teatro; haverá cinema, mas os espectadores terão de estar a pelo menos um metro de distância, não haverá feiras, encontros, congressos... O manual de conselhos distribuído pelas autoridades convida as pessoas a não se beijarem, não darem a mão, não se abraçarem e a falarem com os demais sempre a alguma distância.

O decreto que “fecha Itália”, como titulou um diário nacional, durará até ao próximo dia 15 de Março, com a possibilidade de ter de vir a ser prorrogado por mais tempo. “Temos de conter o vírus”, explicou Giuseppe Conte, o presidente do governo, numa mensagem directa a toda a nação.

De momento os números não lhe estão a dar razão, e foi por isso que o governo aprovou o drástico decreto, nunca antes tomado no Ocidente. Até hoje, quinta-feira, os contagiados são 3 296, com um aumento de 590 casos nas últimas 24 horas. Pela primeira vez, as estatísticas todos os dias apresentadas pela Protecção Civil assinalam um aumento dos casos curados: 116 nesta quarta-feira, que elevam para 276 o total desde o início da epidemia, ou seja, 8,95% dos contagiados. Os falecidos até hoje são 107 (3,4% dos contagiados), o que coloca Itália como primeiro país depois da China, onde teve início a epidemia. Em quase 100% destes casos, trata-se de pessoas idosas, que já apresentavam patologias anteriores. “Ainda não atingimos o ponto mais alto dos contágios”, constatam os virologistas, infecciologistas e especialistas em geral, que é o objectivo das autoridades. Atingir o ponto mais alto dos contagiados, para que a curva comece a descer.

Os principais focos de contágio são as regiões da Lombardia (Milão), do Véneto (Veneza) e da Emilia-Romagna (Bolonha), mas há infectados em todas as 21 regiões de Itália, quatro delas com apenas um caso. A esmagadora maioria dos contagiados tinha estado nas três primeiras regiões citadas ou mantivera contactos com pessoas que aí residiam. Ao todo, de momento, cerca de 60 000 pessoas estão “encerradas” em 12 povoações, com vigilância policial em todas as entradas e saídas, e abastecimentos de alimentos e artigos de primeira necessidade realizados com todas as precauções que o caso exige.

Para “conter” o vírus, o decreto indica que se cancelem todas as ocasiões para aglomerações de pessoas, não para que não se produzam mais contágios, mas para os fazer abrandar. “Se eles ocorrerem mais lentamente, as estruturas nacionais de saúde não entrarão em rotura”, explicam os especialistas. Já agora faltam médicos e enfermeiros em todo o país, e os que ficaram “encerrados” nas 12 povoações referidas pedem a sua substituição urgente porque não podem continuar a trabalhar 24 horas por da.

Muitas universidades já começaram a ministrar os cursos através de várias plataformas de internet e as escolas primárias, secundárias e superiores estão a organizar-se para fazerem o mesmo: computadores e telemóveis. Para os mais pequenos, as autoridades convidam os pais a que colaborem com eles. E os professores das escolas básicas começaram a “dialogar” à distância com os seus alunos, começando precisamente pelo “monstro”, o Covid-19 ou Coronavírus. “É preciso ensinar-lhes a realidade”, explicam os pedagogos através das televisões.

Dado que as consequências deste “encerramento” nacional estão a afectar o turismo, com menos 35 milhões de presenças (-50%), os transportes (-60% no metro de Milão), a logística, os vôos nacionais (-25% só nos da Ryanair) e internacionais, o governo aprovará na próxima semana outro decreto, o quarto, sobre a epidemia e as suas consequências económicas.

As famílias que não tenham com quem deixar os filhos receberão alguma forma de ajuda, uma das quais será que um dos progenitores fique em casa, recebendo igualmente o salário. As empresas que iriam participar em feiras nacionais e internacionais por participar serão reembolsadas em 100% e os trabalhadores que não compareçam ao trabalho por enfermidade relacionada com o vírus continuarão a receber o salário.

Para começar o governo pôs em cima da mesa uns 800 milhões para as “zonas vermelhas”, os focos do contágio, e na próxima semana aprovará cerca de 7 mil milhões para começar a apoiar a economia do país. Alessandro Manzoni, autor de “Os Noivos”, livro em que descreve a peste de Milão, não poderia ter imaginado sequer como na era actual se torna necessário enfrentar una epidemia, que está a transformar-se em pandemia.