Coronavírus provoca corrida ao papel higiénico na Austrália

A possibilidade de ficar sem papel higiénico parece ser uma das principais preocupações por estes dias na Austrália, a ponto de se ter gerado um pânico que tem esvaziado as prateleiras dos supermercados por todo o país. O açambarcamento surgiu nos últimos dias por causa da expansão do Covid-19, com o último balanço a registar 52 casos confirmados e duas mortes.

A situação tem até originado o roubo de rolos de papel de casas de banho públicas, apesar das autoridades sublinharem que não há perigo de haver uma disrupção na disponibilidade do produto, visto que a produção é quase 100% local, conta a BBC. No entanto, uma cadeia de retalho já limitou a compra a quatro unidades por pessoa, após as prateleiras de vários supermercados em Sydney ficarem vazias pouco depois da reposição de stocks. Os responsáveis de uma das marcas mais consumidas no país anunciaram que as suas fábricas estão a trabalhar 24 horas por dia para responder à procura.

A procura desmedida de papel higiénico começou no fim de semana, após o primeiro caso mortal (um homem de 78 anos, em Perth): as autoridades emitiram algumas recomendações, como a necessidade de lavar bem as mãos – e acrescentaram que os cidadãos podiam também abastecer-se com bens de primeira necessidade para duas semanas. A procura de água e de alimentos não perecíveis também aumentou, mas não tanto como a de papel higiénico.

O “medo de perder algo” e a necessidade de controlo

Especialistas em psicologia do consumo ouvidos pela BBC explicam a situação como um exemplo claro de síndrome FOMO (“Fear Of Missing Out”, em tradução livre “medo de perder algo”), que foi ampliado com imagens divulgadas nos meios de comunicação social e nas redes sociais das prateleiras vazias.

"Se as pessoas estão a comprar e se o meu vizinho também, então é porque tem de haver uma razão e também preciso daquilo”, resume a professora Debra Grace, da Universidade de Griffith, que frisa ainda que a falta de 50 pacotes de produto numa prateleira é muito mais visível do que a de 50 latas de feijão, por exemplo.

Rohan Miller, perito em estudos de consumo da Universidade de Sydney, acrescenta que o que as pessoas querem é “agarrar-se a um padrão mínimo comum” e sentir que estão a controlar a situação.

Nas redes sociais, o tema é o mais popular do momento na Austrália, tendo originado a criação de hashtags como #ToiletPaperGate, #ToiletPaperCrisis e #ToiletPaperEmergency. Porém, o diretor-geral da Saúde Brendan Murphy, “puxou as orelhas” aos australianos, declarando publicamente que açambarcar o papel higiénico dos supermercados “não é uma atitude proporcional nem razoável neste momento”.

A corrida ao papel higiénico já tinha sido notícia em Singapura, Japão, Hong Kong – onde assaltantes chegaram a roubar paletes do produto – e até nos Estados Unidos. Porém, em nenhum dos casos com a dimensão do que está a suceder na Austrália.