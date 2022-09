“Uma incrível recuperação quando pensamos nisso”. Trump elogia resultados eleitorais de Joe Biden

O Presidente dos EUA e recandidato à reeleição pelo Partido Republicano, Donald Trump, elogiou esta quarta-feira a "incrível recuperação" nas primárias democratas de Joe Biden, que poderá ser o seu opositor nas eleições presidências de novembro.

"É uma fantástica recuperação para Joe Biden, uma incrível recuperação quando pensamos nisso", disse o Presidente norte-americano, referindo-se aos bons resultados eleitorais do ex-vice-Presidente de Barack Obama na "super terça-feira", quando 14 estados e um território foram a votos para as primárias democratas.

Joe Biden venceu a maioria das eleições, num momento em que nem todos os votos foram ainda apurados, e ultrapassou largamente o seu principal adversário, Bernie Sanders, em número de delegados eleitos (550 contra 487). "Joe tem agora o caminho mais fácil", disse Trump, falando aos jornalistas, em Washington, referindo-se à possível nomeação para candidato democrata à Casa Branca.

Questionado sobre a desistência do candidato bilionário Mike Bloomberg, Trump disse que ele se "ridicularizou". "Ele tentará salvar a face injetando dinheiro na campanha de Biden", explicou Trump, falando da possibilidade de Bloomberg, que agora apoia o ex-vice-Presidente, financiar a futura campanha do candidato democrata nas eleições de novembro próximo.

"Vamos ver, mas acho que não terá grande efeito. (...) Uma das coisas que estas primárias demonstraram é que não é possível comprar uma eleição", afirmou Trump, numa referência aos mais de 500 milhões de euros que Bloomberg gastou na sua campanha de primárias, antes de desistir da corrida, tendo apenas obtido uma vitória e pouco mais de 40 delegados.

Nas redes sociais, nas horas seguintes aos primeiros resultados da "super terça-feira", Trump inundou a sua conta pessoal da rede social Twitter com comentários, elogiando a prestação de Biden e reconhecendo que a presença da senadora Elizabeth Warren nos boletins de voto prejudicou os resultados de Bernie Sanders.

Estes dois candidatos partilham muitas ideias, no setor mais à esquerda do Partido Democrata, e os consultores deste último já manifestaram o desejo de que Warren, senadora do estado de Massachusetts, desista da sua candidatura, numa altura em que apenas tem 61 delegados eleitos, em benefício do senador de Vermont, Bernie Sanders, que continua a surgir nas sondagens nacionais como o melhor posicionado para vencer Trump.