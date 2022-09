Super Terça-Feira: o primeiro dia do resto da vida de Sanders e Biden

Subúrbio de Boston, Norwood é uma pequena cidade de 30 mil habitantes contígua à I95, a autoestrada que atravessa a costa leste americana de norte a sul. Habituada a viver na sombra da grande metrópole da Nova Inglaterra, saltou para as primeiras páginas graças a um projeto que recordou que mais de 2 milhões de presos na América não têm direito de voto.

Com exceção dos estados do Vermont e do Maine, os condenados só readquirem a prerrogativa após cumprirem a pena. “O tema é polémico, mas não mobiliza. Poucos políticos falam disto”, disse ontem ao Expresso Rachel Corey, um dos elementos da “Emancipation Initiative", a organização que tenta mitigar o impacto da medida.

“É um pequeno grão de areia”, reconheceu. “Ajudamos pouco mais de uma centena de indivíduos. Eles votam por interposta pessoa, que decide doar o seu voto, ou seja, prescinde do seu, assinalando no boletim a preferência do encarcerado”.

Tudo começou em 2016, durante a campanha para as presidenciais disputadas entre Donald Trump e Hillary Clinton. A falta de entusiasmo em torno de ambos os candidatos era evidente, mas no interior das prisões “sentia-se o contrário”, recordou Corey. “Decidimos por isso colocar voluntários sem vontade de votar em contacto com presos que não perdiam um segundo da corrida. No final, os primeiros sentiram-se úteis e os segundos ganharam um sorriso”.

Rachel orgulha-se de ter espoletado o debate, “principalmente hoje em que se celebra a democracia americana”, referindo-se à Super Terça-Feira, dia em que o Massachusetts se juntou a outros 13 estados e ao território da Samoa Americana na escolha de um terço dos delegados que nomearão o candidato democrata à presidência dos Estados Unidos.

Até ontem, em ações de campanha na região, Bernie Sanders manifestou-se a favor do fim da restrição. Elizabeth Warren, a outra candidata da fação progressista do Partido (mais à esquerda), hesitou: “Ainda não estou convencida. Há muitos direitos que ficam suspensos quando entramos na prisão”. Todos os outros defenderam o sistema atual.

Este tema é apenas um dos que ilustra a clivagem ideológica no interior do Partido Democrata, que tornar-se-á cada vez mais evidente graças ao duelo que se avizinha entre Sanders e o antigo vice-presidente Joe Biden, os dois candidatos com mais delegados conquistados até agora.

Dúvidas existissem, os primeiros resultados da noite, oriundos da Virgínia (99 delegados em disputa) e do Vermont (16), ganhos por Biden e Sanders, respetivamente, sinalizavam a alta probabilidade daquele cenário.

Precisamente por isso, o senador venceu nos grandes centros urbanos, especialmente da Califórnia, hoje repleto de polos liberais como Austin, Houston e San Antonio.

Pelo contrário, noutros estados do interior que também foram a votos, como o Minnesota, esse conservadorismo veio à tona. Joe Biden, rosto da ala moderada, venceu por ali.

No entanto, refira-se que, no geral, a Super Terça-Feira assistiu ao reaparecimento em definitivo do antigo vice-presidente como candidato viável à nomeação democrata à Casa Branca. No interior da sua equipa fala-se em “Joementum!” (o momento de Joe).

Triunfos em estados como o Texas, a Carolina do Norte, Virgínia e Alabama, ricos em delegados, que nomearão o candidato democrata às presidenciais de novembro, consolidaram o elã vitorioso iniciado, no passado sábado, na Carolina do Sul. “Isto correu melhor do que esperávamos”, declarou Biden no discurso da noite. “Queriam que eu tivesse desistido… Que desista o outro (Sanders, entenda-se)!”.

Mais complicado do que parece

De volta à tal clivagem ideológica, na chamada América profunda os democratas locais dificilmente o seriam em estados costeiros como o Massachusetts, que ontem dividiu-se entre os dois políticos já referidos e Elizabeth Warren, a senadora que jogava em casa.

Recentemente, por exemplo, o Expresso testemunhou como um grupo de comerciantes na cidade de Fort Madison, estado do Iowa, recusou assistir ao Super Bowl (final do campeonato de futebol americano) em fevereiro. Todos eles continuavam revoltados com o facto de vários jogadores terem boicotado o hino há uns anos.

“Isso não se faz. Foi um desrespeito grave”, afirmava John Gorham, dono de uma livraria. O facto de os atletas o terem feito para relançar a discussão em redor da discriminação racial nos EUA não lhe pareceu justificação suficiente. “Escolham outras plataformas. O hino e a bandeira são sagrados”.

A oposição ao aborto é outro exemplo. “Sou pró-vida e gosto de armas”, declarou o mayor democrata de Fort Madison, Matt Mohrfeld. “Querem o meu voto? Venham ter comigo a meio do caminho”.

No caso de Peter Buttigieg, que, entretanto, abdicou a favor de Biden, a circunstância de ser o primeiro candidato presidencial assumidamente gay não passou despercebida. Há um mês, no “caucus” do Iowa, houve eleitores que mudaram o voto da primeira para a segunda ronda quando se aperceberam da orientação sexual de Buttigieg.

“Está a dizer que ele tem um companheiro do mesmo sexo? Está a brincar? Não quero ninguém assim na Casa Branca”, disse uma americana, simplesmente conhecida por Geert, num vídeo captado pelo canal de televisão ABC que se tornou viral no Twitter - três milhões de visualizações só nas primeiras 24 horas.

Quando uma ativista lhe tentou explicar que esse aspeto era irrelevante, Geert perguntou: “Explique-me então porquê que a Bíblia dita que um homem deve casar com uma mulher?”. Finda a altercação, Geert saiu porta-fora.

Biden, o “diabo” conhecido

reuters/mike segar

Terminada a Super Terça-Feira, tendo em conta que a luta reduziu-se, aparentemente, a dois candidatos com agendas distintas, doravante a escolha ficará mais facilitada. Sanders, por exemplo, pretende um Sistema Público de Saúde, enquanto Biden prefere a consolidação da Obamacare, que tem por base o sector privado de seguros. O Senador do Vermont exige também a abolição das propinas em universidades estaduais, mas Biden pergunta: “Onde está o dinheiro para cobrir esse gasto?”.

O advogado Jerry Crawford é um veterano do Partido Democrata, tendo servido vários candidatos presidenciais, o último dos quais Hillary Clinton, que o escolheu para diretor de campanha em 2016 para a região do “Midwest”.

Chamando à atenção para o crescimento da “máquina Biden” um pouco por todo o país - os resultados de ontem e as desistências de Amy Klobuchar e Pete Buttigieg, figuras do mesmo espaço político, provam isso mesmo -, Crawford recorda ao Expresso que, além da questão ideológica, há outra “fundamental” que separa Biden de Sanders.

“A elegibilidade foi chave”, garante. “Muitos americanos não querem saber de esquerda ou direita. Querem ganhar, apenas isso. Estão fartos de um presidente absolutamente indecente e Biden é o que tem mais possibilidade de o desalojar da Casa Branca”.

O causídico pega no caso da Carolina do Sul para explicar como a comunidade afro-americana, que representa 60% do eleitorado democrata naquele estado, personificou “o pragmatismo americano”. “Não caíram em promessas mirabolantes. Escolheram o diabo que conhecem”.

Mas se o pragmatismo pesa, porquê que a candidatura do multimilionário Michael Bloomberg, que serviu durante mais de uma década como presidente da Câmara de Nova Iorque, a cidade mais populosa dos EUA, não vingou? “Ele vendeu arrogância. Tal foi evidente nos debates televisivos, onde mostrou sinais constantes de enfado. Com isso, reforçou a ideia de ser alguém que acredita que só por ser muito rico tem mais direitos do que os outros. Fica a lição”, considera Crawford.

Com cerca de 500 milhões de dólares (448 milhões de euros) gastos até hoje, mais do que Barack Obama despendeu na procura da reeleição em 2012, Bloomberg autofinanciou o seu projeto político. Até ontem conquistou apenas uma vitória, no território da Samoa Americana, que oferece seis delegados. O vencedor final necessita de uma maioria de 1991.