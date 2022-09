Proibição do casamento gay e ratificação da “fé em Deus” entre as emendas constitucionais propostas por Putin

Vladimir Putin já o tinha afirmado com todas as letras: “Enquanto eu for Presidente, isso [casamento gay] não acontecerá. Haverá um pai e uma mãe”. A promessa está a caminho de ficar consagrada na Constituição russa.

Num pacote de emendas constitucionais que muitos lêem como uma via para permanecer no poder, o representante máximo da Rússia assume distanciamento dos valores liberais do ocidente e segue a via conservadora. Além da proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, a lista de propostas inclui uma menção explícita à “fé em Deus” dos russos (contrariando o ateísmo do período comunista) e a proibição de cedência de qualquer território - formulação que fortalece a ocupação russa, tanto na Crimeia como nas Ilhas Curilas, disputadas com o Japão desde a Segunda Guerra Mundial, detalha a BBC.

As emendas ‘sugeridas’ foram apresentadas esta terça-feira e serão submetidas a votação pública a 22 de abril, dia em que os comunistas comemoram o 150º aniversário do nascimento de Vladimir Lenin. Antes, porém, terão de obter a aprovação final do parlamento e do Tribunal Constitucional.

São 24 páginas de novas propostas, as primeiras mudanças a introduzir na lei fundamental desde 1993. O seu teor confirma também o rumo seguido desde os terceiro e quarto mandatos de Putin, quando se tornou evidente a viragem para políticas mais conservadoras.

Já em 2013 tinha sido aprovada uma lei banindo a disseminação de “propaganda gay”, com a homossexualidade no país a ser oficialmente criminalizada até 1993 e considerada uma doença mental até 1999.

Dado o apoio da Igreja Ortodoxa Russa a Vladimir Putin, não surpreende a aproximação do Presidente aos seus princípios.

As emendas representam também um conjunto de melhorias que piscam o olho ao cidadão médio russo, consagrando a indexação das pensões aos valores da inflação e fixando o salário mínimo acima do que é considerado o limiar de pobreza.

Com o mandato no Kremlin a terminar em 2024, Putin tem vedada, ao abrigo da atual Constituição, a possibilidade de voltar a candidatar-se. Mas parece apostar num cenário que favoreça a sua continuidade como homem forte em Moscovo, nomeadamente com as mudanças recentes nos órgãos de governo a sugerirem que ele poderia continuar a controlar o país a partir de um Conselho de Estado reforçado e do Conselho de Segurança.

“As emendas apresentadas pelo Presidente são fruto do diálogo com representantes de todos os sectores [políticos] e da sociedade civil”, pode ler-se no comunicado emitido pela Duma.