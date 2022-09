Migrações. Organizações humanitárias pedem resposta conjunta da UE à crise de migrantes

As organizações humanitárias Amnistia Internacional e Human Rights Watch pediram esta quarta-feira aos Estados-membros da União Europeia que discutam e respondam em conjunto à crise migratória na fronteira turco-grega, partilhando a responsabilidade de acolhimento e defendendo os direitos humanos.

O apelo da Amnistia Internacional foi hoje reforçado para coincidir com uma reunião extraordinária do Conselho de Justiça e Assuntos Internos da União Europeia (UE) sobre a situação nas fronteiras, agendada para esta tarde.

"O que estamos a testemunhar na fronteira entre a Grécia e a Turquia é uma crise humanitária na Europa", afirmou a diretora do gabinete de Instituições Europeias da Amnistia Internacional, em comunicado hoje divulgado.

"A proteção dos refugiados não é algo que os países possam evitar. A Grécia deve defender o direito de asilo e a UE deve apoiar. O direito de reivindicar asilo não é negociável", acrescentou Eve Geddie.

Lembrando que os refugiados que pretendem entrar na Europa "procuram segurança", a responsável disse que estes migrantes "têm visto os seus direitos violentamente negados".

Os ministros que se reúnem hoje "têm de condenar qualquer uso excessivo de força contra pessoas, incluindo trabalhadores de Organizações Não Governamentais e jornalistas, nas fronteiras terrestres ou marítimas entre a Grécia e a Turquia", defendeu.

Para a responsável da Amnistia Internacional, os Estados-membros da UE podem ajudar a aliviar a situação, "ajudando a Grécia a gerir os pedidos de asilo, fornecendo instalações de acolhimento adequadas e transferindo os requerentes de asilo para outros países".

A Amnistia Internacional já tinha denunciado esta semana as "medidas desumanas" das autoridades gregas para impedir a entrada de mais migrantes no país, considerando as ações do país como "uma traição terrível às responsabilidades para com os direitos humanos".

Segundo a AI, as autoridades gregas decidiram suspender temporariamente o registo de pedidos de asilo a pessoas que entrem no país de forma irregular.

Essa medida será associada à devolução imediata ao país de origem "se for possível", referiram as autoridades sem explicar o que queria dizer em concreto.

"Todos têm o direito a pedir asilo. Deportar pessoas sem o devido processo pode significar enviá-las de volta aos horrores da guerra ou expô-las a graves violações dos direitos humanos", avisou Eve Geddie.

A Grécia também anunciou que, a partir de hoje, as suas forças armadas passam a usar munições reais nos confrontos perto da fronteira terrestre com a Turquia.

Já esta manhã, as autoridades turcas acusaram a Grécia de matar a tiro um migrante que tentava entrar no país e ferir outros cinco, acusação que o Governo grego "desmente categoricamente".

De acordo com o gabinete do governador da cidade turca de Edirne, os militares gregos abriram fogo quando um grupo de migrantes que estava na Turquia tentou forçar a entrada na Grécia, cerca das 11h (08h em Lisboa), tendo atingido um deles no peito.

Desde o anúncio da Turquia de que ia abrir fronteiras, feito em 28 de fevereiro, as chegadas de migrantes às ilhas gregas aumentaram exponencialmente e os confrontos têm-se multiplicado.

Na terça-feira, segundo relatos citados pelas organizações humanitárias, os habitantes da ilha grega de Lesbos impediram que os barcos chegassem à costa, atacaram ativistas e carros de voluntários e até jornalistas.

"A Grécia deve abster-se de usar força excessiva e garantir que as operações de busca e salvamento possam operar no mar. As pessoas que procuram asilo na Grécia devem ser ajudadas, não tratadas como criminosas ou como ameaças à segurança", sublinhou Eve Geddie.

Também a HRW insistiu na necessidade de Bruxelas promover a partilha de responsabilidades em relação aos migrantes.

"A UE tem a oportunidade de mostrar que pode responder com compaixão à chegada de pessoas que fogem de conflitos e perseguições, colocando a dignidade e humanidade no centro de sua resposta. Essas devem ser as marcas de qualquer resposta da UE", referiu o diretor da Human Rights Watch na União Europeia, Lotte Leicht.