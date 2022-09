Melo queixa-se de tratamento especial a Greta, Parlamento Europeu argumenta que não tem razão

Em dia de apresentação da nova lei do Clima, a ativista Greta Thunberg participou na reunião do colégio de comissários, antes de seguir para o Parlamento Europeu (PE), onde se encontra com o Presidente da instituição, David Sassoli, e intervém na Comissão de Assuntos Ambientais.

Polémico? Apenas porque no caso do PE, a entrada de visitantes nos edifícios de Bruxelas estão suspensas desde segunda-feira, por decisão de Sassoli. Numa tentativa de travar o novo coronavirus, o italiano decidiu que só os funcionários, eurodeputados e jornalistas podem entrar, desde que não tenham estado em nenhum dos focos da epidemia. Todos os eventos, seminários ou visitas de grupo foram cancelados. Ainda esta terça-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, não pode entrar para se encontrar com os presidentes da bancada parlamentar a que pertence o partido.

A entrada de Greta Thunberg, no entanto, mantém-se e a ativista vai ser ouvida numa reunião extraordinária da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar (ENVI) - o que levou à indignação do eurodeputado português Nuno Melo, que é membro suplente da ENVI.

Num email enviado esta terça-feira ao presidente e aos restantes eurodeputados escreve que se "todos os seres humanos são democraticamente iguais", quais são as razões "para a exceção dada a Greta Thunberg". Uma missiva que deu origem à reação de outros eurodeputados - das bancadas dos conservadores, extrema direita e liberais - que consideraram também inaceitável a exceção atribuída à ativista sueca.

Melo não viu a "regra"

Questionado pelo Expresso, o Parlamento Europeu, através do serviço de porta-vozes responde que "não há exceções", muito menos "exceções pessoais". Dizem que "se trata de uma regra", remetendo para o que o Presidente decidiu na segunda-feira e que prevê - está no artigo 1 da decisão que chegou a todos os eurodeputados - que os visitantes convidados por presidentes de comissões para intervir numa reunião parlamentar podem entrar.

Greta não é exceção, mas regra levantou dúvidas

Greta Thumberg não é caso único. Também o jornal Politico dava hoje conta que o grupo dos Socialistas e Democratas vão receber dois convidados. Ao Expresso, fonte do grupo, adianta que se trata "de dois jovens participantes" do Fórum de Jovens para a Igualdade de Género. O Fórum decorre fora do edifício, mas os dois representantes puderam já entrar e falar aos eurodeputados.

"Regra" ainda não esclarece tudo

Numa altura, em que o número de casos na Bélgica sobe para 23 - hoje foram anunciados mais dez - a decisão de Sassoli de tentar proteger o Parlamento Europeu e de conter o novo coronavírus levanta polémica entre deputados e funcionários, por causa de quem pode ou não entrar no Parlamento.

E nem tudo tem ficado claro para todos. Por exemplo, o seminário para jornalistas sobre o dia da Mulher não foi imediatamente cancelado, como aconteceu noutros casos. O cancelamento só ficou decidido esta terça-feira à noite, e a informação inicial que circulou era a de que os oradores convidados poderiam entrar na mesma no edifício para encontros com jornalistas ou eurodepudados. Afinal, não será assim.

Ao Expresso, o serviço de imprensa esclarece, que uma das oradoras, a ativista brasileira Claudelice Silva, que foi candidata finalista ao prémio Sakharov em 2 019, não poderá entrar hoje no Parlamento Europeu. E os encontros com jornalistas vão ser facilitados fora do edifício. À espera de esclarecimento oficial, está também a questão se há outros casos semelhantes aos de Greta Thumberg.

As restrições deverão manter-se durante pelos menos três semanas, mantendo o trabalho parlamentar, mas com condições. Para já, a sessão plenária da próxima semana mantém-se na agenda.