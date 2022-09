“Joementum”: a noite de Joe Biden

A Super Terça-Feira assistiu ao reaparecimento em definitivo do antigo vice-presidente Joe Biden como candidato viável à nomeação democrata à Casa Branca. No interior da sua equipa fala-se em “Joementum!” (o momento de Joe).

Triunfos em estados como a Carolina do Norte, Virgínia e Minnesota consolidaram o domínio iniciado, no passado sábado, na Carolina do Sul, onde venceu com cerca de 30% de vantagem para Bernie Sanders.

O senador independente também colecionou sucessos, caso do Vermont, do Texas e, previsivelmente, da Califórnia, o grande troféu da jornada, com 415 delegados em disputa, o maior de todas as primárias. Porém, o desempenho de Biden obrigou-o a ceder um número significativo de delegados nos vários estados onde se superiorizou.

A meio da noite, Biden já tinha destronado Sanders do topo da corrida aos delegados que nomearão o candidato democrata às presidenciais de novembro.

A partir de hoje, adivinha-se um duelo entre os dois veteranos políticos, que propõem versões distintas de governação. Os candidatos remanescentes, Elizabeth Warren, Michael Bloomberg e Tulsi Gabbard, ainda não esclareceram se prosseguirão com as candidaturas.