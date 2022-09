7 a 3 (e a contar): Biden ganha terreno a Sanders na "superterça" decisiva (mas já foi interrompido num discurso)

A contagem dos 14 Estados e de um território (Samoa Americana) vai prolongar-se noite fora mas pelas 03h19 em Portugal Continental as projeções dão a vitória no Vermont, Colorado e Utah a Bernie Sanders, enquanto Joe Biden triunfa no Alabama, na Carolina do Norte, no Oklahoma, no Tennessee, na Virginia, no Arkansas e Minnesota. Nesta noite estão em discussão 1357 delegados, um terço de todos. A California, com 415, e o Texas, com 228, são os Estados que valem mais nesta superterça-feira.

"A noite ainda vai no início mas as coisas começam a parecer bem", disse Joe Biden numa intervenção pelas 03h23 de Portugal Continental. E antecipou mais duas vitórias que as projeções da CNN ainda não lhe atribuíam a essa hora: Minnesota e Massachusetts (onde Elizabeth Warren é senadora, o que implicaria um derrota bastante simbólica para a candidata e um triunfo relevante para o ex-vice de Obama). Durante esta intervenção de Biden uma manifestante aproximou-se do palco onde o candidato discursava, interrompeu o discurso e proclamou "vamos acabar com os produtos lácteos". Depois de ter sido retirada, Biden prosseguiu e logo a seguir a CNN confirmou a vitória no Minnesota - mas não a do Massachusetts.

A corrida à nomeação do candidato contra Trump resume-se cada vez mais a um progressista (Sanders) e a um moderado (Biden), sobretudo se se vier a confirmar a derrota de Warren em Massachusetts. Sanders já disse anteriormente que terá que ser a senadora a decidir "o futuro da sua candidatura". Dito de outra forma, se desiste e o apoia.

Para já, não há dados precisos sobre como se saiu o outro candidato que se mantém na pista: Michael Bloomberg, o milionário que decidiu não ir a jogo nas primeiras quatro primárias realizadas pelos democratas (onde Sanders ganhou três e Biden a última). Bloomberg já garantiu, esta noite, que não desistirá e apostou que o partido chegará à Convenção Nacional ainda sem candidato escolhido, obrigando os delegados a escolher nessa reunião magna o seu candidato - o que seria um caso raríssimo na história da democracia americana.

Joe Biden surge nesta noite reavivado pela vitória na Carolina do Sul no fim de semana e pelo apoio dos dois desistentes desta semana - Pete Buttigieg e Amy Klobuchar.

Carolina do Norte dá fôlego a Biden

Atenção à vitória na Carolina do Norte: o Estado foi muito disputado e a vitória é importante para Biden, tendo em conta que é um território especialmente diverso na sua composição eleitoral e muito disputado em eleições nacionais (dando argumento a Biden para se posicionar como o candidato mais competitivo contra Donald Trump). Segundo a CNN, os três primeiros estados conquistados nesta noite por Joe Biden mostram que a comunidade afro-americana é um dos seus grandes trunfos - enquanto no Vermont Sanders pode mostrar uma vantagem entre os eleitores mais jovens.

Pelas 00h30, o modelo de estimativas do New York Times apontava para 576 delegados para Sanders e 549 para Biden - um quase empate tão ou mais importante quando ambos ficariam ainda longe de ter garantido uma maioria dos delegados à Convenção. Neste modelo de estimativa (que o NYT anotava às 00h30 ser ainda muito provisório), Bloomberg ficaria em terceiro (com 200 delegados) e Warren abaixo disso, com 133, provando uma divisão absoluta entre as duas alas que disputam a nomeação para disputar as presidenciais a Donald Trump em novembro.